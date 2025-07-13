https://ria.ru/20250713/putin--2028854351.html
Путин вспомнил, как не стал общаться с делегатом из США из-за его грубости
Путин вспомнил, как не стал общаться с делегатом из США из-за его грубости - РИА Новости, 13.07.2025
Путин вспомнил, как не стал общаться с делегатом из США из-за его грубости
Президент России Владимир Путин вспомнил об эпизоде в период своей работы в Санкт-Петербурге, когда не стал общаться с делегацией из США в связи с тем, что один РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T12:13:00+03:00
2025-07-13T12:13:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил об эпизоде в период своей работы в Санкт-Петербурге, когда не стал общаться с делегацией из США в связи с тем, что один из американских представителей грубо обошелся с российским пограничником. Путина в ранее неопубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" попросили вспомнить об эпизоде в период работы в мэрии в Санкт-Петербурге, когда делегация из США приехала в город, и один из представителей "грубо обошелся с россиянином". "Был эпизод такой, честно говоря, незначительный. Какая-то делегация приехала в Питер и кто-то из членов этой делегации как-то очень грубо обошелся с пограничником", - сказал Путин. Президент отметил, что посчитал произошедшее абсолютно неприемлемым, потому что "человек в погонах, когда он исполняет свои служебные обязанности, он представляет государство". "Относиться так к нему - это значит относиться с пренебрежением к нашему государству", - подчеркнул он. "Мы, конечно, не отказались принимать эту делегацию, с ней отработали как положено, все как было предусмотрено протоколом, просто я с ними не общался", - добавил он.
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"Это абсолютно неприемлемо" – Путин об американце, который нахамил российскому пограничнику
Путин ответил нам на вопрос, действительно ли он во время работы в мэрии Санкт-Петербурга отказался встречаться с американцем, который нахамил российскому пограничнику.
2025-07-13T12:13
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санкт-петербург, сша, россия, владимир путин, павел зарубин, в мире
Санкт-Петербург, США, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
Путин вспомнил, как не стал общаться с делегатом из США из-за его грубости
Путин заявил, что не стал общаться с делегатом США из-за грубости к пограничнику
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил об эпизоде в период своей работы в Санкт-Петербурге, когда не стал общаться с делегацией из США в связи с тем, что один из американских представителей грубо обошелся с российским пограничником.
Путина
в ранее неопубликованном фрагменте
документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина
"Россия. Кремль. Путин. 25 лет" попросили вспомнить об эпизоде в период работы в мэрии в Санкт-Петербурге
, когда делегация из США
приехала в город, и один из представителей "грубо обошелся с россиянином".
"Был эпизод такой, честно говоря, незначительный. Какая-то делегация приехала в Питер и кто-то из членов этой делегации как-то очень грубо обошелся с пограничником", - сказал Путин.
Президент отметил, что посчитал произошедшее абсолютно неприемлемым, потому что "человек в погонах, когда он исполняет свои служебные обязанности, он представляет государство".
"Относиться так к нему - это значит относиться с пренебрежением к нашему государству", - подчеркнул он.
"Мы, конечно, не отказались принимать эту делегацию, с ней отработали как положено, все как было предусмотрено протоколом, просто я с ними не общался", - добавил он.