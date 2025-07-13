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Пушилин отметил улучшение позиций ВС России в Днепропетровской области - РИА Новости, 13.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:29 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/pushilin-2028900861.html
Пушилин отметил улучшение позиций ВС России в Днепропетровской области
Пушилин отметил улучшение позиций ВС России в Днепропетровской области - РИА Новости, 13.07.2025
Пушилин отметил улучшение позиций ВС России в Днепропетровской области
ВС РФ улучшают свои позиции на великоновоселковском направлении и Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T20:29:00+03:00
2025-07-13T20:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ВС РФ улучшают свои позиции на великоновоселковском направлении и Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Мы видим улучшение наших позиций и на великоновоселковском направлении. Мы видим, что в направлении Днепропетровской области есть продвижение. И, конечно же, ценой достаточно серьезных усилий, но наши позиции улучшаются", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области, в том числе, является работой по созданию буферной зоны.
https://ria.ru/20250609/kreml-2021763985.html
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днепропетровская область, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Дмитрий Песков
Пушилин отметил улучшение позиций ВС России в Днепропетровской области

Пушилин: ВС России улучшают свои позиции на великоновоселковском направлении

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ВС РФ улучшают свои позиции на великоновоселковском направлении и Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы видим улучшение наших позиций и на великоновоселковском направлении. Мы видим, что в направлении Днепропетровской области есть продвижение. И, конечно же, ценой достаточно серьезных усилий, но наши позиции улучшаются", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области, в том числе, является работой по созданию буферной зоны.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В Кремле прокомментировали наступление ВС России в Днепропетровской области
9 июня, 12:44
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДмитрий Песков
 
 
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