https://ria.ru/20250713/pushilin-2028900861.html

Пушилин отметил улучшение позиций ВС России в Днепропетровской области

Пушилин отметил улучшение позиций ВС России в Днепропетровской области - РИА Новости, 13.07.2025

Пушилин отметил улучшение позиций ВС России в Днепропетровской области

ВС РФ улучшают свои позиции на великоновоселковском направлении и Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T20:29:00+03:00

2025-07-13T20:29:00+03:00

2025-07-13T20:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ВС РФ улучшают свои позиции на великоновоселковском направлении и Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Мы видим улучшение наших позиций и на великоновоселковском направлении. Мы видим, что в направлении Днепропетровской области есть продвижение. И, конечно же, ценой достаточно серьезных усилий, но наши позиции улучшаются", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области, в том числе, является работой по созданию буферной зоны.

https://ria.ru/20250609/kreml-2021763985.html

днепропетровская область

россия

донецкая народная республика

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днепропетровская область, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, дмитрий песков