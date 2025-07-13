https://ria.ru/20250713/peterburg-2028856688.html

В Петербурге мужчина с палкой напал на настоятеля храма

В Петербурге мужчина с палкой напал на настоятеля храма - РИА Новости, 13.07.2025

В Петербурге мужчина с палкой напал на настоятеля храма

Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который в нетрезвом виде с палкой напал на настоятеля храма при больнице после того, как одна из прихожанок... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T12:32:00+03:00

2025-07-13T12:32:00+03:00

2025-07-13T12:32:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который в нетрезвом виде с палкой напал на настоятеля храма при больнице после того, как одна из прихожанок сделала ему замечание из-за повреждения припаркованного автомобиля, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в пятницу вечером в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что у дома №27 по проспекту Мечникова агрессивный мужчина с палкой напал на 60-летнего настоятеля храма, расположенного на территории больницы. "Прихожане сумели пресечь действия дебошира. Священнослужитель серьезных травм не получил и от госпитализации отказался", – рассказали в ГУМВД. Прибывшие полицейские задержали нетрезвого 43-летнего мужчину, который не дал внятных объяснений своих действий. В полиции на него составили административный протокол и поместили в спецприемник, добавили в ГУМВД. Как установили правоохранители в рамках разбирательства, задержанный повредил припаркованный у церкви автомобиль, а когда две прихожанки сделали ему замечание, ударил одну их них. Настоятель храма заступился за женщин, что и стало причиной нападения. "Полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои)", – заключили в ГУМВД.

https://ria.ru/20250213/zaderzhanie-1999225714.html

https://ria.ru/20240626/protoierey-1955473968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, санкт-петербург