Глава ФБР опроверг слухи об отставке из-за разногласий с генпрокурором США
Патель опроверг слухи об отставке из-за разногласий с генпрокурором Бонди
© AP Photo / Matt RourkeКэш Патель
© AP Photo / Matt Rourke
Кэш Патель. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Директор ФБР Кэш Патель опроверг сообщения о своей возможной отставке из-за разногласий с главой минюста и генпрокурором США Пэм Бонди.
Ранее американские СМИ писали, что Патель хочет отставки Бонди на фоне их разногласий по делу обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна, Патель якобы не исключает уход со своего поста.
"Теории заговора не соответствуют действительности и никогда не соответствовали. Для меня честь служить президенту США Дональду Трампу и я продолжу делать это до тех пор, пока он меня об этом просит", - написал Патель на своей странице в соцсети Х.
ФБР и министерство юстиции США ранее выпустили совместное заявление, где утверждается, что американский финансист Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. В этот вторник Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.