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Глава ФБР опроверг слухи об отставке из-за разногласий с генпрокурором США - РИА Новости, 13.07.2025
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05:26 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/patel-2028831465.html
Глава ФБР опроверг слухи об отставке из-за разногласий с генпрокурором США
Глава ФБР опроверг слухи об отставке из-за разногласий с генпрокурором США - РИА Новости, 13.07.2025
Глава ФБР опроверг слухи об отставке из-за разногласий с генпрокурором США
Директор ФБР Кэш Патель опроверг сообщения о своей возможной отставке из-за разногласий с главой минюста и генпрокурором США Пэм Бонди. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T05:26:00+03:00
2025-07-13T05:26:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
кэш патель
дональд трамп
фбр
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Директор ФБР Кэш Патель опроверг сообщения о своей возможной отставке из-за разногласий с главой минюста и генпрокурором США Пэм Бонди. Ранее американские СМИ писали, что Патель хочет отставки Бонди на фоне их разногласий по делу обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна, Патель якобы не исключает уход со своего поста. "Теории заговора не соответствуют действительности и никогда не соответствовали. Для меня честь служить президенту США Дональду Трампу и я продолжу делать это до тех пор, пока он меня об этом просит", - написал Патель на своей странице в соцсети Х. ФБР и министерство юстиции США ранее выпустили совместное заявление, где утверждается, что американский финансист Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. В этот вторник Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20250713/tramp-2028825452.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, кэш патель, дональд трамп, фбр
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Кэш Патель, Дональд Трамп, ФБР
Глава ФБР опроверг слухи об отставке из-за разногласий с генпрокурором США

Патель опроверг слухи об отставке из-за разногласий с генпрокурором Бонди

© AP Photo / Matt RourkeКэш Патель
Кэш Патель - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Кэш Патель. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Директор ФБР Кэш Патель опроверг сообщения о своей возможной отставке из-за разногласий с главой минюста и генпрокурором США Пэм Бонди.
Ранее американские СМИ писали, что Патель хочет отставки Бонди на фоне их разногласий по делу обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна, Патель якобы не исключает уход со своего поста.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Трамп выразил недовольство нападками на генпрокурора Бонди
01:04
"Теории заговора не соответствуют действительности и никогда не соответствовали. Для меня честь служить президенту США Дональду Трампу и я продолжу делать это до тех пор, пока он меня об этом просит", - написал Патель на своей странице в соцсети Х.
ФБР и министерство юстиции США ранее выпустили совместное заявление, где утверждается, что американский финансист Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. В этот вторник Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Трамп назвал "список Эпштейна" творением демократов
00:35
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнКэш ПательДональд ТрампФБР
 
 
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