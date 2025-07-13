https://ria.ru/20250713/muzyka-2028858724.html

В Ленинградской области пенсионеры устроили потасовку из-за громкой музыки

В Ленинградской области пенсионеры устроили потасовку из-за громкой музыки - РИА Новости, 13.07.2025

В Ленинградской области пенсионеры устроили потасовку из-за громкой музыки

Полиция организовала проверку после того, как пенсионеры, отдыхавшие в палаточном городке на берегу Ладожского озера в Ленинградской области, при помощи молотка РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T13:15:00+03:00

2025-07-13T13:15:00+03:00

2025-07-13T13:15:00+03:00

происшествия

ладожское озеро

ленинградская область

приозерский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Полиция организовала проверку после того, как пенсионеры, отдыхавшие в палаточном городке на берегу Ладожского озера в Ленинградской области, при помощи молотка и аэрозольного устройства прервали громкую музыку, которую включили их соседи, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, ранним утром в субботу в полицию Приозерского района Ленобласти поступило сообщение о конфликте и звуках выстрелов на берегу Ладожского озера вблизи поселка Ларионово. На месте происшествия правоохранители установили, что между двумя компаниями отдыхавших в палаточном городке, которые находились на расстоянии примерно 200 метров друг от друга, ночью произошел конфликт из-за громкой музыки. "Получив очередной отказ сделать звук тише, 60-летний пенсионер, вооружившись молотком, разбил акустическую систему, принадлежащую 45-летнему жителю Московской области. Когда в возникшую потасовку ввязался 39-летний мужчина, занявший сторону меломана, на помощь пенсионеру пришел его друг-ровесник и выстрелил из аэрозольного устройства "Добрыня", – рассказали в ГУМВД. В результате инцидента никто из его участников не стал обращаться за медпомощью, но владелец звуковой системы обратился в полицию с заявлением о порче имущества. "Оба 60-летних мужчины были доставлены в отдел полиции и после опроса отпущены под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – добавили в региональном главке.

https://ria.ru/20240727/udar-1962414390.html

https://rsport.ria.ru/20240515/enisey-1946290610.html

ладожское озеро

ленинградская область

приозерский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, ладожское озеро, ленинградская область, приозерский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)