В Ленинградской области пенсионеры устроили потасовку из-за громкой музыки
Отдыхавшие на берегу Ладоги пенсионеры устроили стрельбу из-за громкой музыки
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Полиция организовала проверку после того, как пенсионеры, отдыхавшие в палаточном городке на берегу Ладожского озера в Ленинградской области, при помощи молотка и аэрозольного устройства прервали громкую музыку, которую включили их соседи, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, ранним утром в субботу в полицию Приозерского района Ленобласти поступило сообщение о конфликте и звуках выстрелов на берегу Ладожского озера вблизи поселка Ларионово.
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На месте происшествия правоохранители установили, что между двумя компаниями отдыхавших в палаточном городке, которые находились на расстоянии примерно 200 метров друг от друга, ночью произошел конфликт из-за громкой музыки.
"Получив очередной отказ сделать звук тише, 60-летний пенсионер, вооружившись молотком, разбил акустическую систему, принадлежащую 45-летнему жителю Московской области. Когда в возникшую потасовку ввязался 39-летний мужчина, занявший сторону меломана, на помощь пенсионеру пришел его друг-ровесник и выстрелил из аэрозольного устройства "Добрыня", – рассказали в ГУМВД.
В результате инцидента никто из его участников не стал обращаться за медпомощью, но владелец звуковой системы обратился в полицию с заявлением о порче имущества.
"Оба 60-летних мужчины были доставлены в отдел полиции и после опроса отпущены под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – добавили в региональном главке.
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