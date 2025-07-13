https://ria.ru/20250713/moskva-2028854856.html
В Москве стартовал фестиваль "Ретрорейс"
В Москве стартовал фестиваль "Ретрорейс" - РИА Новости, 13.07.2025
В Москве стартовал фестиваль "Ретрорейс"
Четвертый ежегодный городской фестиваль "Ретрорейс" стартовал на Воробьевых горах в Москве, он посвящён эпохе 2000-х годов, сообщила журналистам директор Музея... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T12:20:00+03:00
2025-07-13T12:20:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Четвертый ежегодный городской фестиваль "Ретрорейс" стартовал на Воробьевых горах в Москве, он посвящён эпохе 2000-х годов, сообщила журналистам директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко. "На ежегодной основе Воробьевы горы становятся на один день, в День московского транспорта, нашим местом, где Музей транспорта Москвы вот уже четвертый год организовывает один из своих любимых проектов и любимых проектов, как я теперь уже понимаю, для города - это фестиваль "Ретрорейс". Фестиваль техники и фестиваль культуры техники. Вот такой термин мы изобрели у себя внутри музея, потому что любая техническая эпоха, она сопровождается целым пластом культурных трансформаций. В этом году мы посвятили наш фестиваль 2000-м - самым веселым, драйвовым в прямом и переносном смысле, потому что (эта эпоха - ред.), наверное, один из самых ключевых, знаковых моментов именно в культурно-транспортном комьюнити, это был тюнинг. То есть в 2000-х годах тюнингованные машины заполонили улицы города. Всем хотелось индивидуальности, кастомности. И, пожалуй, это, наверное, отличительный такой знак фестиваля этого года", - рассказала Бондаренко. Она отметила, что особенностью фестиваля в этом году является то, что участие принимает больше автомобилей по сравнению с прошлым годом - более 250 штук, в полтора раза больше участников, так как сообщество музея пополнилось новыми клубами, автолюбителями и коллекционерами. "Наверное, самое интересное, это наша капсульная коллекция такси. Мы раньше никогда не показывали эту такси-коллекцию, ровно потому, что занимались ее реставрацией. И сейчас на этом фестивале можно увидеть три машины, вышедшие из реставрации в этом году. Все три уникальные - это целая линейка от 40-х до 80-х. Это "Победа", это ГАЗ, который называли красной шапочкой за счет яркой оранжевой окраски крыши, и это очень интересный автомобиль-комбо "Волга", благодаря которому, вернее, у которого или на котором впервые появилась та самая знаменитая таксо-раскадровка, таксо-графика. Это буква "Т" в кружочке, ну и тот самый зеленый огонек", - добавила Бондаренко. Она добавила, что на выставке также будет представлен автобус-такси РАФ-2203 "Латвия", который планируют отреставрировать в этом году. Гостям "Ретрорейса" доступна насыщенная экскурсионная программа: тематические прогулки по выставке, а также поездки на ретроавтобусах, курсирующих по району Раменки. В течение дня будет работать выездной лекторий, подготовлена программа для детей, музыкальная программа, а также ретро-ралли.
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Городской фестиваль "Ретрорейс" на Воробьевых горах в Москве
Четвертый городской фестиваль "Ретрорейс" стартовал на Воробьевых горах в Москве, он посвящен эпохе 2000-х, известной любовью к тюнингу, сообщила директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко. Особенностью фестиваля в этом году является его масштабность – более 250 автомобилей будет представлено вниманию гостей мероприятия.
2025-07-13T12:20
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москва, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество
В Москве стартовал фестиваль "Ретрорейс"
Четвертый фестиваль "Ретрорейс" стартовал на Воробьевых горах в Москве
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Четвертый ежегодный городской фестиваль "Ретрорейс" стартовал на Воробьевых горах в Москве, он посвящён эпохе 2000-х годов, сообщила журналистам директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.
"На ежегодной основе Воробьевы горы становятся на один день, в День московского транспорта, нашим местом, где Музей транспорта Москвы
вот уже четвертый год организовывает один из своих любимых проектов и любимых проектов, как я теперь уже понимаю, для города - это фестиваль "Ретрорейс". Фестиваль техники и фестиваль культуры техники. Вот такой термин мы изобрели у себя внутри музея, потому что любая техническая эпоха, она сопровождается целым пластом культурных трансформаций. В этом году мы посвятили наш фестиваль 2000-м - самым веселым, драйвовым в прямом и переносном смысле, потому что (эта эпоха - ред.), наверное, один из самых ключевых, знаковых моментов именно в культурно-транспортном комьюнити, это был тюнинг. То есть в 2000-х годах тюнингованные машины заполонили улицы города. Всем хотелось индивидуальности, кастомности. И, пожалуй, это, наверное, отличительный такой знак фестиваля этого года", - рассказала Бондаренко.
Она отметила, что особенностью фестиваля в этом году является то, что участие принимает больше автомобилей по сравнению с прошлым годом - более 250 штук, в полтора раза больше участников, так как сообщество музея пополнилось новыми клубами, автолюбителями и коллекционерами.
"Наверное, самое интересное, это наша капсульная коллекция такси. Мы раньше никогда не показывали эту такси-коллекцию, ровно потому, что занимались ее реставрацией. И сейчас на этом фестивале можно увидеть три машины, вышедшие из реставрации в этом году. Все три уникальные - это целая линейка от 40-х до 80-х. Это "Победа", это ГАЗ, который называли красной шапочкой за счет яркой оранжевой окраски крыши, и это очень интересный автомобиль-комбо "Волга", благодаря которому, вернее, у которого или на котором впервые появилась та самая знаменитая таксо-раскадровка, таксо-графика. Это буква "Т" в кружочке, ну и тот самый зеленый огонек", - добавила Бондаренко.
Она добавила, что на выставке также будет представлен автобус-такси РАФ-2203 "Латвия", который планируют отреставрировать в этом году.
Гостям "Ретрорейса" доступна насыщенная экскурсионная программа: тематические прогулки по выставке, а также поездки на ретроавтобусах, курсирующих по району Раменки. В течение дня будет работать выездной лекторий, подготовлена программа для детей, музыкальная программа, а также ретро-ралли.