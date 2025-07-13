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ВСУ потеряли более 450 военных в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли более 450 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 13.07.2025
ВСУ потеряли более 450 военных в зоне действий "Центра" за сутки
Украинские войска потеряли за сутки более 450 военнослужащих, две бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T12:06:00+03:00
2025-07-13T12:06:00+03:00
2025-07-13T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 450 военнослужащих, две бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Октябрьское Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили более 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
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безопасность, димитров, красноармейск, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Димитров, Красноармейск, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли более 450 военных в зоне действий "Центра" за сутки
МО: ВСУ потеряли более 450 военных в зоне действий "Центра" за сутки