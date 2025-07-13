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ВСУ потеряли более 450 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 13.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 13.07.2025 (обновлено: 12:12 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/mo-2028853112.html
ВСУ потеряли более 450 военных в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли более 450 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 13.07.2025
ВСУ потеряли более 450 военных в зоне действий "Центра" за сутки
Украинские войска потеряли за сутки более 450 военнослужащих, две бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T12:06:00+03:00
2025-07-13T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
димитров
красноармейск
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 450 военнослужащих, две бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Октябрьское Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили более 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
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димитров
красноармейск
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безопасность, димитров, красноармейск, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Димитров, Красноармейск, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли более 450 военных в зоне действий "Центра" за сутки

МО: ВСУ потеряли более 450 военных в зоне действий "Центра" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета РСЗО "Ураган". Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 450 военнослужащих, две бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Октябрьское Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДимитровКрасноармейскДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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