https://ria.ru/20250713/mo-2028853112.html

ВСУ потеряли более 450 военных в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли более 450 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 13.07.2025

ВСУ потеряли более 450 военных в зоне действий "Центра" за сутки

Украинские войска потеряли за сутки более 450 военнослужащих, две бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T12:06:00+03:00

2025-07-13T12:06:00+03:00

2025-07-13T12:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

димитров

красноармейск

днепропетровская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981411302_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_337bcd454944f8b48e2ea74a7a7a3c94.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 450 военнослужащих, две бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Октябрьское Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили более 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

димитров

красноармейск

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, димитров, красноармейск, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины