Испания увеличит численность армии в рамках плана НАТО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Правительство Испании увеличит численность своих вооружённых сил на 14 тысяч человек к 2035 году в рамках обязательств страны перед НАТО, сообщила в пятницу газета Pais.
"Испания увеличит общее число военнослужащих на 14 тысяч человек до 2035 года в соответствии с обязательствами, взятыми правительством перед НАТО. Половина прироста, 7 тысяч военнослужащих, придётся на пятилетие 2025–2029 годов, а оставшиеся 7 тысяч – на период 2030–2034 годов", - пишет издание.
По данным военного наблюдательного органа при испанском парламенте, на начало 2024 года в армии королевства служили 116,4 тысячи человек. При этом закон позволяет расширить состав вооружённых сил до 140 тысяч военнослужащих, включая 50 тысяч офицеров и сержантов, без внесения изменений в действующее законодательство.
Отмечается, что за последние годы армия Испании потеряла более 10 тысяч военнослужащих, но при этом объём выполняемых задач значительно возрос - от международных миссий до киберзащиты и помощи при стихийных бедствиях.
Среди прочего, Испания также обязалась модернизировать системы противовоздушной обороны, закупить новые зенитные ракетные батареи и противоракетные комплексы, а также усилить средства радиоэлектронной борьбы, разведки и логистики. Проверка выполнения целей альянса запланирована на 2029 год.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит предложение увеличить оборонные расходы стран альянса до 5% ВВП к 2032 году, отметив, что тратить 2,1% ВВП на оборону достаточно для выполнения своих обязательств в рамках НАТО.