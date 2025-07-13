https://ria.ru/20250713/interpol-2028857166.html
СМИ: Интерпол донес в российскую полицию на школьника из-за игры
СМИ: Интерпол донес в российскую полицию на школьника из-за игры - РИА Новости, 13.07.2025
СМИ: Интерпол донес в российскую полицию на школьника из-за игры
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) обратилась в российские правоохранительные органы из-за школьника, оскорблявшего и угрожавшего оппоненту... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T12:47:00+03:00
2025-07-13T12:47:00+03:00
2025-07-13T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) обратилась в российские правоохранительные органы из-за школьника, оскорблявшего и угрожавшего оппоненту в компьютерной игре Brawl Stars, сообщил Telegram-канал Baza.По данным издания, представители Интерпола получили сведения о неподобающем поведении 14-летнего подростка из Санкт-Петербурга от Google, на чьей площадке размещена игра. После этого они связались с коллегами из России и передали доказательства — скриншоты сообщений юноши из чата игры.Отмечается, что подросток признался в оскорблении других игроков и раскаялся. Он рассказал, что во время игры у него возник конфликт с другим участником и в порыве гнева пригрозил купить пистолет и "наказать" обидчика. При этом он подчеркнул, что речь шла только о виртуальной расправе, а не о реальных действиях.Также подросток добавил, что во время конфликта поднимались религиозные темы.В настоящее время сотрудники МВД проводят проверку по статье 148 УК РФ ("Нарушение права свободы совести и вероисповедания").
https://ria.ru/20250602/moshennichestvo-2020365090.html
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происшествия, россия, интерпол, google, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Интерпол, Google, Санкт-Петербург
СМИ: Интерпол донес в российскую полицию на школьника из-за игры
Baza: Интерпол донес в полицию РФ на подростка из-за угроз в игре Brawl Stars