https://ria.ru/20250713/gosduma-2028907963.html

В Госдуме допустили развал Евросоюза

В Госдуме допустили развал Евросоюза - РИА Новости, 13.07.2025

В Госдуме допустили развал Евросоюза

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости выразил мнение, что Евросоюзу грозит развал, если там не смогут перестроиться и... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T22:24:00+03:00

2025-07-13T22:24:00+03:00

2025-07-13T22:24:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости выразил мнение, что Евросоюзу грозит развал, если там не смогут перестроиться и пересмотреть формат экономических и политических отношений с Россией в сторону сотрудничества. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов ввести контрмеры против США в начале августа, если не будет найдено решение по торговым отношениям. "Из-за антироссийской политики экономика стран Евросоюза стала чувствительной и уязвимой к внешним и внутренним факторам, что не заставит долго себя ждать и закономерно вскоре вызовет большую волну возмущения и масштабную протестую детонацию со стороны обычных граждан. Здесь можно провести длинную историческую параллель, ведущую к печальному повторению сценария развала СССР, вызванному обвалом несущих стен хлипкой европейской конструкции, и дроблению на отдельные образования по территориальному и национальному признаку", - сказал Шеремет агентству. По его словам, экономика стран Евросоюза из-за высоких затрат на энергоресурсы не сможет конкурировать с американской. По мнению депутата, причина тому - ущербная политика "нынешней верхушки Евросоюза во главе с безответственными политиками сродни Урсуле фон дер Ляйен", которые поставили себе цель ценой благосостояния собственных граждан попытаться нанести максимальное политическое, экономическое и военное поражение России. "Страны Евросоюза смогут сохранить свое объединение и не допустить развала экономики, только если там смогут перестроиться и пересмотреть формат экономических и политических отношений с Россией, отказавшись от санкционной политики в сторону сотрудничества", - сказал депутат. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250709/estonija-2028129926.html

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россия, сша, михаил шеремет, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, госдума рф, в мире