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В ЕС заявили о готовности ввести контрмеры против США
В ЕС заявили о готовности ввести контрмеры против США - РИА Новости, 13.07.2025
В ЕС заявили о готовности ввести контрмеры против США
ЕС готов ввести контрмеры против США в начале августа, если не будет найдено решение по торговым отношениям, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T15:01:00+03:00
2025-07-13T15:01:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 13 июл — РИА Новости. ЕС готов ввести контрмеры против США в начале августа, если не будет найдено решение по торговым отношениям, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Соединенные Штаты направили нам письмо с изложением мер, которые вступят в силу, если не будет найдено согласованное решение. Поэтому мы продлим приостановку наших контрмер до начала августа. И в то же время мы будем продолжать готовиться к контрмерам, чтобы полностью подготовиться", — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.Фон дер Ляйен пояснила, что ЕС подготовил уже два пакета контрмер против США, но все еще рассчитывает на заключение торговой сделки к 1 августа. Поэтому объединение будет продолжать переговоры. Накануне Трамп объявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. Он также предупредил, что если ЕС захочет ответить повышением собственных тарифов на американские товары, то США прибавят их величину к своим 30 процентам.
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сша, брюссель, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, в мире
США, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, В мире
В ЕС заявили о готовности ввести контрмеры против США
Глава ЕК Фон дер Ляйен: ЕС готов ввести контрмеры против США в начале августа