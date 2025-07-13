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В ЕС заявили о готовности ввести контрмеры против США - РИА Новости, 13.07.2025
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15:01 13.07.2025 (обновлено: 15:28 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/es-2028870356.html
В ЕС заявили о готовности ввести контрмеры против США
В ЕС заявили о готовности ввести контрмеры против США - РИА Новости, 13.07.2025
В ЕС заявили о готовности ввести контрмеры против США
ЕС готов ввести контрмеры против США в начале августа, если не будет найдено решение по торговым отношениям, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T15:01:00+03:00
2025-07-13T15:28:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 13 июл — РИА Новости. ЕС готов ввести контрмеры против США в начале августа, если не будет найдено решение по торговым отношениям, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. &quot;Соединенные Штаты направили нам письмо с изложением мер, которые вступят в силу, если не будет найдено согласованное решение. Поэтому мы продлим приостановку наших контрмер до начала августа. И в то же время мы будем продолжать готовиться к контрмерам, чтобы полностью подготовиться&quot;, — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.Фон дер Ляйен пояснила, что ЕС подготовил уже два пакета контрмер против США, но все еще рассчитывает на заключение торговой сделки к 1 августа. Поэтому объединение будет продолжать переговоры. Накануне Трамп объявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. Он также предупредил, что если ЕС захочет ответить повышением собственных тарифов на американские товары, то США прибавят их величину к своим 30 процентам.
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сша, брюссель, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, в мире
США, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, В мире
В ЕС заявили о готовности ввести контрмеры против США

Глава ЕК Фон дер Ляйен: ЕС готов ввести контрмеры против США в начале августа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 июл — РИА Новости. ЕС готов ввести контрмеры против США в начале августа, если не будет найдено решение по торговым отношениям, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«

"Соединенные Штаты направили нам письмо с изложением мер, которые вступят в силу, если не будет найдено согласованное решение. Поэтому мы продлим приостановку наших контрмер до начала августа. И в то же время мы будем продолжать готовиться к контрмерам, чтобы полностью подготовиться", — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Фон дер Ляйен пояснила, что ЕС подготовил уже два пакета контрмер против США, но все еще рассчитывает на заключение торговой сделки к 1 августа. Поэтому объединение будет продолжать переговоры.
Накануне Трамп объявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе.
Он также предупредил, что если ЕС захочет ответить повышением собственных тарифов на американские товары, то США прибавят их величину к своим 30 процентам.
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