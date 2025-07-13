https://ria.ru/20250713/dubaj-2028913040.html

Дубай инвестирует 800 миллионов долларов в сирийский порт Тартус

Дубай инвестирует 800 миллионов долларов в сирийский порт Тартус - РИА Новости, 13.07.2025

Дубай инвестирует 800 миллионов долларов в сирийский порт Тартус

Дубайский портовый оператор DP World подписал на 30 лет соглашение с Управлением морских портов и наземных погранпереходов Сирии об управлении портом Тартус, по РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T23:40:00+03:00

2025-07-13T23:40:00+03:00

2025-07-13T23:40:00+03:00

тартус (мухафаза)

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ДУБАЙ, 13 июл - РИА Новости. Дубайский портовый оператор DP World подписал на 30 лет соглашение с Управлением морских портов и наземных погранпереходов Сирии об управлении портом Тартус, по которому инвестирует 800 миллионов долларов в развитие его инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. "В рамках соглашения DP World инвестирует 800 миллионов долларов в течение срока действия концессии в модернизацию инфраструктуры порта и превращение его в важнейший региональный торговый узел, соединяющий Южную Европу, Ближний Восток и Северную Африку", - сообщается в пресс-релизе. На церемонии подписания соглашения присутствовал президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа. В январе сирийская газета Al Watan сообщала со ссылкой на директора таможни Тартуса, что новое сирийское правительство аннулировало инвестиционное соглашение об управлении морским портом города, заключенное в 2019 году с российской стороной. В мае сирийские власти подписали меморандум о взаимопонимании с DP World для инвестиций в порт Тартус. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о расторжении Дамаском инвестсоглашения по управлению портом Тартус, заявил, что Россия продолжает контактировать с новым руководством Сирии по всем актуальным вопросам.

https://ria.ru/20250122/siriya-1994920530.html

тартус (мухафаза)

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тартус (мухафаза), сирия, россия, ахмед аш-шараа, дмитрий песков, dp world, в мире