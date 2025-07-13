https://ria.ru/20250713/dnr-2028902858.html

Пушилин рассказал о продвижении российских военных в ДНР

Пушилин рассказал о продвижении российских военных в ДНР - РИА Новости, 13.07.2025

Пушилин рассказал о продвижении российских военных в ДНР

Украинские войска несут очень серьезные потери в Часовом Яре в ДНР, где продолжаются городские бои, сообщил глава региона Денис Пушилин в видео, которое он... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T21:05:00+03:00

2025-07-13T21:05:00+03:00

2025-07-13T21:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

днепропетровская область

денис пушилин

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска несут очень серьезные потери в Часовом Яре в ДНР, где продолжаются городские бои, сообщил глава региона Денис Пушилин в видео, которое он опубликовал в Telegram."Мы видим также пока еще продолжающиеся бои в Часовом Яре, городские бои. Сейчас, наверное, самые ожесточенные столкновения на южном фланге. Противник упирается, цепляется зубами, но наши подразделения планомерно выбивают его. Противник несет очень серьезные потери", — сказал Пушилин.Российские бойцы также улучшают свои позиции на Великоновоселковском направлении и в направлении Днепропетровской области.Кроме того, армия уверено продвигается вперед на Красноармейском направлении."Красноармейское направление. Продолжается захват населенного пункта. И мы видим также и в действиях противника, который постоянно пытается контратаковать, но, тем не менее, наше подразделение уверенно продвигается вперед", — уточнил он.Продвижение есть и на Константиновском направлении. Глава ДНР отдельно выделил ситуацию в районе населенного пункта Яблоновка, где есть положительные тенденции.Пушилин также объяснил важность освобождения Зеленой Долины в ДНР: теперь у российских бойцов появилось больше вариантов, позволяющих перерезать логистику противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250713/patriot-2028854497.html

донецкая народная республика

днепропетровская область

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донецкая народная республика, днепропетровская область, денис пушилин