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Пушилин рассказал о продвижении российских военных в ДНР - РИА Новости, 13.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:05 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/dnr-2028902858.html
Пушилин рассказал о продвижении российских военных в ДНР
Пушилин рассказал о продвижении российских военных в ДНР - РИА Новости, 13.07.2025
Пушилин рассказал о продвижении российских военных в ДНР
Украинские войска несут очень серьезные потери в Часовом Яре в ДНР, где продолжаются городские бои, сообщил глава региона Денис Пушилин в видео, которое он... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T21:05:00+03:00
2025-07-13T21:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
денис пушилин
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска несут очень серьезные потери в Часовом Яре в ДНР, где продолжаются городские бои, сообщил глава региона Денис Пушилин в видео, которое он опубликовал в Telegram."Мы видим также пока еще продолжающиеся бои в Часовом Яре, городские бои. Сейчас, наверное, самые ожесточенные столкновения на южном фланге. Противник упирается, цепляется зубами, но наши подразделения планомерно выбивают его. Противник несет очень серьезные потери", — сказал Пушилин.Российские бойцы также улучшают свои позиции на Великоновоселковском направлении и в направлении Днепропетровской области.Кроме того, армия уверено продвигается вперед на Красноармейском направлении.&quot;Красноармейское направление. Продолжается захват населенного пункта. И мы видим также и в действиях противника, который постоянно пытается контратаковать, но, тем не менее, наше подразделение уверенно продвигается вперед&quot;, — уточнил он.Продвижение есть и на Константиновском направлении. Глава ДНР отдельно выделил ситуацию в районе населенного пункта Яблоновка, где есть положительные тенденции.Пушилин также объяснил важность освобождения Зеленой Долины в ДНР: теперь у российских бойцов появилось больше вариантов, позволяющих перерезать логистику противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, днепропетровская область, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Денис Пушилин

Пушилин рассказал о продвижении российских военных в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие группировки войск "Центр" у самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К"
Военнослужащие группировки войск Центр у самоходной артиллерийской установки 2С44 Гиацинт-К - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие группировки войск "Центр" у самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К". Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска несут очень серьезные потери в Часовом Яре в ДНР, где продолжаются городские бои, сообщил глава региона Денис Пушилин в видео, которое он опубликовал в Telegram.
«
"Мы видим также пока еще продолжающиеся бои в Часовом Яре, городские бои. Сейчас, наверное, самые ожесточенные столкновения на южном фланге. Противник упирается, цепляется зубами, но наши подразделения планомерно выбивают его. Противник несет очень серьезные потери", — сказал Пушилин.
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Российские бойцы также улучшают свои позиции на Великоновоселковском направлении и в направлении Днепропетровской области.
Кроме того, армия уверено продвигается вперед на Красноармейском направлении.
«

"Красноармейское направление. Продолжается захват населенного пункта. И мы видим также и в действиях противника, который постоянно пытается контратаковать, но, тем не менее, наше подразделение уверенно продвигается вперед", — уточнил он.

Продвижение есть и на Константиновском направлении. Глава ДНР отдельно выделил ситуацию в районе населенного пункта Яблоновка, где есть положительные тенденции.
Пушилин также объяснил важность освобождения Зеленой Долины в ДНР: теперь у российских бойцов появилось больше вариантов, позволяющих перерезать логистику противника.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьДенис Пушилин
 
 
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