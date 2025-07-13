Пушилин рассказал о продвижении российских военных в ДНР
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие группировки войск "Центр" у самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К"
Военнослужащие группировки войск "Центр" у самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска несут очень серьезные потери в Часовом Яре в ДНР, где продолжаются городские бои, сообщил глава региона Денис Пушилин в видео, которое он опубликовал в Telegram.
«
"Мы видим также пока еще продолжающиеся бои в Часовом Яре, городские бои. Сейчас, наверное, самые ожесточенные столкновения на южном фланге. Противник упирается, цепляется зубами, но наши подразделения планомерно выбивают его. Противник несет очень серьезные потери", — сказал Пушилин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Российские бойцы также улучшают свои позиции на Великоновоселковском направлении и в направлении Днепропетровской области.
Кроме того, армия уверено продвигается вперед на Красноармейском направлении.
«
"Красноармейское направление. Продолжается захват населенного пункта. И мы видим также и в действиях противника, который постоянно пытается контратаковать, но, тем не менее, наше подразделение уверенно продвигается вперед", — уточнил он.
Продвижение есть и на Константиновском направлении. Глава ДНР отдельно выделил ситуацию в районе населенного пункта Яблоновка, где есть положительные тенденции.
Пушилин также объяснил важность освобождения Зеленой Долины в ДНР: теперь у российских бойцов появилось больше вариантов, позволяющих перерезать логистику противника.