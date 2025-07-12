https://ria.ru/20250712/zhaloba-2028715874.html

Жалобу родственницы Жириновского не рассмотрели из-за оплошности адвоката

Жалобу родственницы Жириновского не рассмотрели из-за оплошности адвоката - РИА Новости, 12.07.2025

Жалобу родственницы Жириновского не рассмотрели из-за оплошности адвоката

Московский суд пока не стал рассматривать жалобу родственницы Владимира Жириновского на отказ в иске к его сыновьям, так как адвокат забыл приложить к ней копию РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T05:27:00+03:00

2025-07-12T05:27:00+03:00

2025-07-12T05:35:00+03:00

владимир жириновский

наталья соколова

лдпр

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московский суд пока не стал рассматривать жалобу родственницы Владимира Жириновского на отказ в иске к его сыновьям, так как адвокат забыл приложить к ней копию своего диплома, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Апелляционную жалобу Соколовой Н.А. по гражданскому делу… о признании договора пожизненного содержания с иждивением недействительным, истребовании имущества из чужого незаконного владения, возврате имущества в наследственную массу - оставить без движения до 8 августа 2025 года", - сказано в документах. Согласно документам, представитель родственницы при подаче жалобы в суд не приложил документ о наличии у него высшего юридического образования или ученой степени по юридической специальности. До августа он должен исправить это. Ранее суд встал на сторону сыновей Жириновского и отказал в иске о признании договора пожизненного содержания с иждивением недействительным. Истцами стали родственницы Елена Листопадова и Наталья Соколова. По данным СМИ, они являются племянницами Жириновского. Согласно картотеке суда, разбирательство длилось с декабря 2022 года. Российский политик и востоковед, основатель и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.

https://ria.ru/20250603/jurist-2020719654.html

https://ria.ru/20250603/rodstvennitsa-2020578780.html

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владимир жириновский, наталья соколова, лдпр