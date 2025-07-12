https://ria.ru/20250712/zhaloba-2028715874.html
Жалобу родственницы Жириновского не рассмотрели из-за оплошности адвоката
Жалобу родственницы Жириновского не рассмотрели из-за оплошности адвоката - РИА Новости, 12.07.2025
Жалобу родственницы Жириновского не рассмотрели из-за оплошности адвоката
Московский суд пока не стал рассматривать жалобу родственницы Владимира Жириновского на отказ в иске к его сыновьям, так как адвокат забыл приложить к ней копию РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T05:27:00+03:00
2025-07-12T05:27:00+03:00
2025-07-12T05:35:00+03:00
владимир жириновский
наталья соколова
лдпр
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московский суд пока не стал рассматривать жалобу родственницы Владимира Жириновского на отказ в иске к его сыновьям, так как адвокат забыл приложить к ней копию своего диплома, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Апелляционную жалобу Соколовой Н.А. по гражданскому делу… о признании договора пожизненного содержания с иждивением недействительным, истребовании имущества из чужого незаконного владения, возврате имущества в наследственную массу - оставить без движения до 8 августа 2025 года", - сказано в документах. Согласно документам, представитель родственницы при подаче жалобы в суд не приложил документ о наличии у него высшего юридического образования или ученой степени по юридической специальности. До августа он должен исправить это. Ранее суд встал на сторону сыновей Жириновского и отказал в иске о признании договора пожизненного содержания с иждивением недействительным. Истцами стали родственницы Елена Листопадова и Наталья Соколова. По данным СМИ, они являются племянницами Жириновского. Согласно картотеке суда, разбирательство длилось с декабря 2022 года. Российский политик и востоковед, основатель и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.
https://ria.ru/20250603/jurist-2020719654.html
https://ria.ru/20250603/rodstvennitsa-2020578780.html
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владимир жириновский, наталья соколова, лдпр
Владимир Жириновский, Наталья Соколова, ЛДПР
Жалобу родственницы Жириновского не рассмотрели из-за оплошности адвоката
Суд не рассмотрел жалобу родственницы Жириновского из-за оплошности адвоката
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московский суд пока не стал рассматривать жалобу родственницы Владимира Жириновского на отказ в иске к его сыновьям, так как адвокат забыл приложить к ней копию своего диплома, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Апелляционную жалобу Соколовой Н.А. по гражданскому делу… о признании договора пожизненного содержания с иждивением недействительным, истребовании имущества из чужого незаконного владения, возврате имущества в наследственную массу - оставить без движения до 8 августа 2025 года", - сказано в документах.
Согласно документам, представитель родственницы при подаче жалобы в суд не приложил документ о наличии у него высшего юридического образования или ученой степени по юридической специальности. До августа он должен исправить это.
Ранее суд встал на сторону сыновей Жириновского
и отказал в иске о признании договора пожизненного содержания с иждивением недействительным. Истцами стали родственницы Елена Листопадова и Наталья Соколова
.
По данным СМИ, они являются племянницами Жириновского.
Согласно картотеке суда, разбирательство длилось с декабря 2022 года.
Российский политик и востоковед, основатель и руководитель ЛДПР
Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.