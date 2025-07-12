Рейтинг@Mail.ru
В Киеве набросились на Зеленского после дерзкой выходки - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 12.07.2025 (обновлено: 06:00 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/zelenskiy-2028711170.html
В Киеве набросились на Зеленского после дерзкой выходки
В Киеве набросились на Зеленского после дерзкой выходки - РИА Новости, 12.07.2025
В Киеве набросились на Зеленского после дерзкой выходки
Поездка Владимира Зеленского на конференцию по Украине в Рим полностью провалилась, заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T03:15:00+03:00
2025-07-12T06:00:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028530928_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_f146349d5d0822cf340b70a82cae61b2.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Поездка Владимира Зеленского на конференцию по Украине в Рим полностью провалилась, заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Если оценить поездку Зеленского в Рим, она — бессмысленна, потому что ничего оттуда не привезено, кроме очередных насмешек", — сказал он.По словам политика, глава киевского режима сейчас всеми силами пытается найти предлог для того, чтобы сорвать мирный процесс и не садиться за стол переговоров. Тем не менее, никаких результатов это не приносит — особенно, на фоне стремительного краха ВСУ в зоне боевых действий, пояснил парламентарий."Со стороны России, хочу подчеркнуть, идет реальное ежемесячное продвижение на фронте", — предупредил Дубинский.Четвертая конференция по восстановлению Украины прошла в четверг и пятницу в Риме, в ней приняли участие премьер Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава правительства Польши Дональд Туск. Украинскую делегацию, помимо Владимира Зеленского, возглавляла министр экономики Юлия Свириденко.
https://ria.ru/20250708/tramp-2027882919.html
https://ria.ru/20250706/zelenskiy-2027412640.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028530928_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_fb5b1be29b36bf6f04b5262960a2e6b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
В Киеве набросились на Зеленского после дерзкой выходки

Дубинский: поездка Зеленского в Рим полностью провалилась

© Antonio MasielloВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Antonio Masiello
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Поездка Владимира Зеленского на конференцию по Украине в Рим полностью провалилась, заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
«
"Если оценить поездку Зеленского в Рим, она — бессмысленна, потому что ничего оттуда не привезено, кроме очередных насмешек", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
В США раскрыли, что сказал Трамп в личной беседе с Зеленским
8 июля, 13:31
По словам политика, глава киевского режима сейчас всеми силами пытается найти предлог для того, чтобы сорвать мирный процесс и не садиться за стол переговоров. Тем не менее, никаких результатов это не приносит — особенно, на фоне стремительного краха ВСУ в зоне боевых действий, пояснил парламентарий.
"Со стороны России, хочу подчеркнуть, идет реальное ежемесячное продвижение на фронте", — предупредил Дубинский.
Четвертая конференция по восстановлению Украины прошла в четверг и пятницу в Риме, в ней приняли участие премьер Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава правительства Польши Дональд Туск. Украинскую делегацию, помимо Владимира Зеленского, возглавляла министр экономики Юлия Свириденко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Зеленский запретил продавать оружие Украине
6 июля, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала