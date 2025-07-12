https://ria.ru/20250712/zelenskiy-2028711170.html

В Киеве набросились на Зеленского после дерзкой выходки

В Киеве набросились на Зеленского после дерзкой выходки - РИА Новости, 12.07.2025

В Киеве набросились на Зеленского после дерзкой выходки

Поездка Владимира Зеленского на конференцию по Украине в Рим полностью провалилась, заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T03:15:00+03:00

2025-07-12T03:15:00+03:00

2025-07-12T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Поездка Владимира Зеленского на конференцию по Украине в Рим полностью провалилась, заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Если оценить поездку Зеленского в Рим, она — бессмысленна, потому что ничего оттуда не привезено, кроме очередных насмешек", — сказал он.По словам политика, глава киевского режима сейчас всеми силами пытается найти предлог для того, чтобы сорвать мирный процесс и не садиться за стол переговоров. Тем не менее, никаких результатов это не приносит — особенно, на фоне стремительного краха ВСУ в зоне боевых действий, пояснил парламентарий."Со стороны России, хочу подчеркнуть, идет реальное ежемесячное продвижение на фронте", — предупредил Дубинский.Четвертая конференция по восстановлению Украины прошла в четверг и пятницу в Риме, в ней приняли участие премьер Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава правительства Польши Дональд Туск. Украинскую делегацию, помимо Владимира Зеленского, возглавляла министр экономики Юлия Свириденко.

https://ria.ru/20250708/tramp-2027882919.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины