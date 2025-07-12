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МАГАТЭ получило сообщение об ударе дрона по зданию администрации Энергодара - РИА Новости, 12.07.2025
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19:10 12.07.2025 (обновлено: 19:21 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/vsu-2028795267.html
МАГАТЭ получило сообщение об ударе дрона по зданию администрации Энергодара
МАГАТЭ получило сообщение об ударе дрона по зданию администрации Энергодара - РИА Новости, 12.07.2025
МАГАТЭ получило сообщение об ударе дрона по зданию администрации Энергодара
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано об ударе беспилотника по зданию администрации города-спутника Запорожской АЭС Энергодара,... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T19:10:00+03:00
2025-07-12T19:21:00+03:00
в мире
энергодар
россия
днепр (река)
рафаэль гросси
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано об ударе беспилотника по зданию администрации города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, обеспокоено участившимися инцидентами с атаками беспилотников, сообщается в пресс-релизе агентства. В ночь на пятницу дрон-камикадзе ВСУ ударил по зданию администрации города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, повреждения незначительные, пострадавших нет, сообщил мэр города Максим Пухов. "МАГАТЭ проинформировано о предполагаемой атаке беспилотника на администрацию Энергодара, в котором проживает большинство сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Во время визита в Энергодар в субботу члены команды МАГАТЭ, базирующейся на ЗАЭС, были доставлены к администрации и смогли увидеть некоторые повреждения в верхней части здания, которые, как им сказали, были нанесены в результате удара беспилотника около часа ночи в пятницу, сообщило агентство. "Я глубоко обеспокоен участившимися случаями подобных инцидентов. В случае с Энергодаром они также усиливают психологический стресс для персонала станции, что также может повлиять на ядерную безопасность”, - отметил Гросси. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250711/memorandum-2028501351.html
https://ria.ru/20250706/zaes-2027536608.html
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в мире, энергодар, россия, днепр (река), рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины
В мире, Энергодар, Россия, Днепр (река), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
МАГАТЭ получило сообщение об ударе дрона по зданию администрации Энергодара

МАГАТЭ проинформировали об ударе дрона ВСУ по зданию администрации Энергодара

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано об ударе беспилотника по зданию администрации города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, обеспокоено участившимися инцидентами с атаками беспилотников, сообщается в пресс-релизе агентства.
В ночь на пятницу дрон-камикадзе ВСУ ударил по зданию администрации города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, повреждения незначительные, пострадавших нет, сообщил мэр города Максим Пухов.
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"МАГАТЭ проинформировано о предполагаемой атаке беспилотника на администрацию Энергодара, в котором проживает большинство сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Во время визита в Энергодар в субботу члены команды МАГАТЭ, базирующейся на ЗАЭС, были доставлены к администрации и смогли увидеть некоторые повреждения в верхней части здания, которые, как им сказали, были нанесены в результате удара беспилотника около часа ночи в пятницу, сообщило агентство.
"Я глубоко обеспокоен участившимися случаями подобных инцидентов. В случае с Энергодаром они также усиливают психологический стресс для персонала станции, что также может повлиять на ядерную безопасность”, - отметил Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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