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Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили гаубицу ВСУ под Новоивановкой - РИА Новости, 12.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:23 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/vsu-2028789119.html
Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили гаубицу ВСУ под Новоивановкой
Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили гаубицу ВСУ под Новоивановкой - РИА Новости, 12.07.2025
Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили гаубицу ВСУ под Новоивановкой
Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили буксируемую гаубицу украинских войск производства США вместе с расчетом в районе деревни Новоивановка в... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T18:23:00+03:00
2025-07-12T18:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
днепропетровская область
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили буксируемую гаубицу украинских войск производства США вместе с расчетом в районе деревни Новоивановка в Днепропетровской области, также был уничтожен пикап и склад боеприпасов ВСУ, сообщил РИА Новости боец с позывным "Слон". "Засекли под Новоивановкой (Днепропетровская область - ред.) внедорожник, который привел нас к замаскированной гаубице М198 (производства США - ред.). Передали координаты, орудие отработало. Хватило пристрелочного выстрела, который зажег сухое поле рядом с вражеской позицией, все остальное доделал ветер. Уже через несколько минут наблюдали как полыхает орудие и детонацию боеприпасов. Никто оттуда не ушел", – рассказал "Слон". По словам бойца, одним удачным выстрелом орудия 2С5 "Гиацинт-С" группировки "Восток", помимо гаубицы М198 американского производства, также был уничтожен внедорожник противника и не менее трех боевиков, которых фиксировала разведка. В распоряжении РИА Новости имеются кадры, на которых видно, как в лесополосу заезжает внедорожник ВСУ, перемещаются люди в военной форме, после чего все сгорает с детонацией артиллерийских боеприпасов.
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в мире, сша, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили гаубицу ВСУ под Новоивановкой

Бойцы группировки "Восток" уничтожили гаубицу ВСУ в Днепропетровской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили буксируемую гаубицу украинских войск производства США вместе с расчетом в районе деревни Новоивановка в Днепропетровской области, также был уничтожен пикап и склад боеприпасов ВСУ, сообщил РИА Новости боец с позывным "Слон".
"Засекли под Новоивановкой (Днепропетровская область - ред.) внедорожник, который привел нас к замаскированной гаубице М198 (производства США - ред.). Передали координаты, орудие отработало. Хватило пристрелочного выстрела, который зажег сухое поле рядом с вражеской позицией, все остальное доделал ветер. Уже через несколько минут наблюдали как полыхает орудие и детонацию боеприпасов. Никто оттуда не ушел", – рассказал "Слон".
По словам бойца, одним удачным выстрелом орудия 2С5 "Гиацинт-С" группировки "Восток", помимо гаубицы М198 американского производства, также был уничтожен внедорожник противника и не менее трех боевиков, которых фиксировала разведка.
В распоряжении РИА Новости имеются кадры, на которых видно, как в лесополосу заезжает внедорожник ВСУ, перемещаются люди в военной форме, после чего все сгорает с детонацией артиллерийских боеприпасов.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Российский боец рассказал об укрепрайоне ВСУ вокруг поселка Шевченко
30 июня, 06:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
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