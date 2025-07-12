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Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили гаубицу ВСУ под Новоивановкой

Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили гаубицу ВСУ под Новоивановкой - РИА Новости, 12.07.2025

Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили гаубицу ВСУ под Новоивановкой

Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили буксируемую гаубицу украинских войск производства США вместе с расчетом в районе деревни Новоивановка в... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T18:23:00+03:00

2025-07-12T18:23:00+03:00

2025-07-12T18:23:00+03:00

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ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили буксируемую гаубицу украинских войск производства США вместе с расчетом в районе деревни Новоивановка в Днепропетровской области, также был уничтожен пикап и склад боеприпасов ВСУ, сообщил РИА Новости боец с позывным "Слон". "Засекли под Новоивановкой (Днепропетровская область - ред.) внедорожник, который привел нас к замаскированной гаубице М198 (производства США - ред.). Передали координаты, орудие отработало. Хватило пристрелочного выстрела, который зажег сухое поле рядом с вражеской позицией, все остальное доделал ветер. Уже через несколько минут наблюдали как полыхает орудие и детонацию боеприпасов. Никто оттуда не ушел", – рассказал "Слон". По словам бойца, одним удачным выстрелом орудия 2С5 "Гиацинт-С" группировки "Восток", помимо гаубицы М198 американского производства, также был уничтожен внедорожник противника и не менее трех боевиков, которых фиксировала разведка. В распоряжении РИА Новости имеются кадры, на которых видно, как в лесополосу заезжает внедорожник ВСУ, перемещаются люди в военной форме, после чего все сгорает с детонацией артиллерийских боеприпасов.

https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026199837.html

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в мире, сша, днепропетровская область, вооруженные силы украины