https://ria.ru/20250712/vsu-2028789119.html
Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили гаубицу ВСУ под Новоивановкой
Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили гаубицу ВСУ под Новоивановкой - РИА Новости, 12.07.2025
Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили гаубицу ВСУ под Новоивановкой
Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили буксируемую гаубицу украинских войск производства США вместе с расчетом в районе деревни Новоивановка в... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T18:23:00+03:00
2025-07-12T18:23:00+03:00
2025-07-12T18:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
днепропетровская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402109_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_4c75fb9f32b449518e203a0e3f98c8be.jpg
ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили буксируемую гаубицу украинских войск производства США вместе с расчетом в районе деревни Новоивановка в Днепропетровской области, также был уничтожен пикап и склад боеприпасов ВСУ, сообщил РИА Новости боец с позывным "Слон". "Засекли под Новоивановкой (Днепропетровская область - ред.) внедорожник, который привел нас к замаскированной гаубице М198 (производства США - ред.). Передали координаты, орудие отработало. Хватило пристрелочного выстрела, который зажег сухое поле рядом с вражеской позицией, все остальное доделал ветер. Уже через несколько минут наблюдали как полыхает орудие и детонацию боеприпасов. Никто оттуда не ушел", – рассказал "Слон". По словам бойца, одним удачным выстрелом орудия 2С5 "Гиацинт-С" группировки "Восток", помимо гаубицы М198 американского производства, также был уничтожен внедорожник противника и не менее трех боевиков, которых фиксировала разведка. В распоряжении РИА Новости имеются кадры, на которых видно, как в лесополосу заезжает внедорожник ВСУ, перемещаются люди в военной форме, после чего все сгорает с детонацией артиллерийских боеприпасов.
https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026199837.html
сша
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402109_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_6ed72c7a502d40f398e873722c3ec06d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили гаубицу ВСУ под Новоивановкой
Бойцы группировки "Восток" уничтожили гаубицу ВСУ в Днепропетровской области