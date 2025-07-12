https://ria.ru/20250712/vstrecha-2028807533.html

Сирийские и израильские чиновники проведут встречу в Баку, пишет AFP

Сирийские и израильские чиновники проведут встречу в Баку, пишет AFP - РИА Новости, 12.07.2025

Сирийские и израильские чиновники проведут встречу в Баку, пишет AFP

Чиновники из Сирии и Израиля проведут встречу в Баку вечером в субботу на фоне визита сирийского президента Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан, передает агентство... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T20:40:00+03:00

2025-07-12T20:40:00+03:00

2025-07-12T20:40:00+03:00

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гейдар алиев (политик)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Чиновники из Сирии и Израиля проведут встречу в Баку вечером в субботу на фоне визита сирийского президента Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник в Дамаске. Ранее в бакинском международном аэропорту имени Гейдара Алиева сообщили РИА Новости, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. "Будет проведена встреча между одним чиновником из Сирии и одним чиновником из Израиля во время визита аш-Шараа в Баку", - приводит агентство слова источника. Источник добавил, что сам аш-Шараа не будет участвовать во встрече, которая будет посвящена присутствию израильских военных в Сирии. Ранее МИД Сирии заявлял, что Дамаск заинтересован в возвращении соглашения о разъединении войск с Израилем от 1974 года при посредничестве США. В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции.

https://ria.ru/20250706/briks-2027541332.html

https://ria.ru/20250630/mid-2026285623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, израиль, азербайджан, ахмед аш-шараа, биньямин нетаньяху, гейдар алиев (политик), баку