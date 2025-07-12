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Сирийские и израильские чиновники проведут встречу в Баку, пишет AFP - РИА Новости, 12.07.2025
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20:40 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/vstrecha-2028807533.html
Сирийские и израильские чиновники проведут встречу в Баку, пишет AFP
Сирийские и израильские чиновники проведут встречу в Баку, пишет AFP - РИА Новости, 12.07.2025
Сирийские и израильские чиновники проведут встречу в Баку, пишет AFP
Чиновники из Сирии и Израиля проведут встречу в Баку вечером в субботу на фоне визита сирийского президента Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан, передает агентство... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T20:40:00+03:00
2025-07-12T20:40:00+03:00
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ахмед аш-шараа
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Чиновники из Сирии и Израиля проведут встречу в Баку вечером в субботу на фоне визита сирийского президента Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник в Дамаске. Ранее в бакинском международном аэропорту имени Гейдара Алиева сообщили РИА Новости, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. "Будет проведена встреча между одним чиновником из Сирии и одним чиновником из Израиля во время визита аш-Шараа в Баку", - приводит агентство слова источника. Источник добавил, что сам аш-Шараа не будет участвовать во встрече, которая будет посвящена присутствию израильских военных в Сирии. Ранее МИД Сирии заявлял, что Дамаск заинтересован в возвращении соглашения о разъединении войск с Израилем от 1974 года при посредничестве США. В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции.
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в мире, сирия, израиль, азербайджан, ахмед аш-шараа, биньямин нетаньяху, гейдар алиев (политик), баку
В мире, Сирия, Израиль, Азербайджан, Ахмед аш-Шараа, Биньямин Нетаньяху, Гейдар Алиев (политик), Баку
Сирийские и израильские чиновники проведут встречу в Баку, пишет AFP

AFP: чиновники из Сирии и Израиля проведут встречу в Баку вечером 12 июля

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на архитектурный комплекс "Башни Пламени" в Баку
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вид на архитектурный комплекс "Башни Пламени" в Баку. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Чиновники из Сирии и Израиля проведут встречу в Баку вечером в субботу на фоне визита сирийского президента Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник в Дамаске.
Ранее в бакинском международном аэропорту имени Гейдара Алиева сообщили РИА Новости, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.
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"Будет проведена встреча между одним чиновником из Сирии и одним чиновником из Израиля во время визита аш-Шараа в Баку", - приводит агентство слова источника.
Источник добавил, что сам аш-Шараа не будет участвовать во встрече, которая будет посвящена присутствию израильских военных в Сирии.
Ранее МИД Сирии заявлял, что Дамаск заинтересован в возвращении соглашения о разъединении войск с Израилем от 1974 года при посредничестве США.
В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции.
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В миреСирияИзраильАзербайджанАхмед аш-ШарааБиньямин НетаньяхуГейдар Алиев (политик)Баку
 
 
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