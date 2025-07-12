https://ria.ru/20250712/ukraina-2028757371.html

BlackRock отказалась восстанавливать Украину из-за Трампа, пишет Telegraph

BlackRock отказалась восстанавливать Украину из-за Трампа, пишет Telegraph - РИА Новости, 12.07.2025

BlackRock отказалась восстанавливать Украину из-за Трампа, пишет Telegraph

Американская инвестиционная компания BlackRock отказалась от участия в фонде восстановления Украины, поскольку изменчивая позиция президента США Дональда Трампа РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T14:55:00+03:00

2025-07-12T14:55:00+03:00

2025-07-12T14:55:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Американская инвестиционная компания BlackRock отказалась от участия в фонде восстановления Украины, поскольку изменчивая позиция президента США Дональда Трампа отпугнула инвесторов, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на неназванные источники. Ранее агентство Блумберг передавало со ссылкой на источники, что BlackRock приостановила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины из-за отсутствия интереса. "Такое непостоянство, похоже, стало катализатором для изменения решения BlackRock. Согласно некоторым данным, ей пришлось совершить разворот, поскольку переменчивость Трампа отпугнула инвесторов, которых она пыталась привлечь", - говорится в сообщении газеты. По информации газеты, Франция начала разрабатывать альтернативное предложение по финансированию восстановления Украины без участия крупных американских компаний, однако реализация подобного плана вызывает сомнения. В марте прошлого года агентство Блумберг сообщало со ссылкой на зампредседателя BlackRock Филиппа Хильдебранда, что западные инвестиционные банки в сотрудничестве с частными инвесторами намерены привлечь в фонд развития Украины до 15 миллиардов долларов. Отмечалось, что фонд развития Украины планирует получить не менее 500 миллионов долларов в виде грантов от ряда стран, банков развития и других грантодателей, а также 2 миллиарда долларов от частных инвесторов. Это должно было позволить собрать объединение долевых и долговых инвесторов, которые смогли бы профинансировать восстановительные работы на Украине на сумму не менее 15 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250712/storonniki-2028745867.html

https://ria.ru/20250712/gosduma-2028756991.html

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украина, дональд трамп, blackrock, франция, сша