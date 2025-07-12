https://ria.ru/20250712/ukraina-2028757371.html
BlackRock отказалась восстанавливать Украину из-за Трампа, пишет Telegraph
BlackRock отказалась восстанавливать Украину из-за Трампа, пишет Telegraph - РИА Новости, 12.07.2025
BlackRock отказалась восстанавливать Украину из-за Трампа, пишет Telegraph
Американская инвестиционная компания BlackRock отказалась от участия в фонде восстановления Украины, поскольку изменчивая позиция президента США Дональда Трампа РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T14:55:00+03:00
2025-07-12T14:55:00+03:00
2025-07-12T14:55:00+03:00
украина
дональд трамп
blackrock
франция
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028539261_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_783363d7fff057692fe4763fdbdd7c90.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Американская инвестиционная компания BlackRock отказалась от участия в фонде восстановления Украины, поскольку изменчивая позиция президента США Дональда Трампа отпугнула инвесторов, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на неназванные источники. Ранее агентство Блумберг передавало со ссылкой на источники, что BlackRock приостановила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины из-за отсутствия интереса. "Такое непостоянство, похоже, стало катализатором для изменения решения BlackRock. Согласно некоторым данным, ей пришлось совершить разворот, поскольку переменчивость Трампа отпугнула инвесторов, которых она пыталась привлечь", - говорится в сообщении газеты. По информации газеты, Франция начала разрабатывать альтернативное предложение по финансированию восстановления Украины без участия крупных американских компаний, однако реализация подобного плана вызывает сомнения. В марте прошлого года агентство Блумберг сообщало со ссылкой на зампредседателя BlackRock Филиппа Хильдебранда, что западные инвестиционные банки в сотрудничестве с частными инвесторами намерены привлечь в фонд развития Украины до 15 миллиардов долларов. Отмечалось, что фонд развития Украины планирует получить не менее 500 миллионов долларов в виде грантов от ряда стран, банков развития и других грантодателей, а также 2 миллиарда долларов от частных инвесторов. Это должно было позволить собрать объединение долевых и долговых инвесторов, которые смогли бы профинансировать восстановительные работы на Украине на сумму не менее 15 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250712/storonniki-2028745867.html
https://ria.ru/20250712/gosduma-2028756991.html
украина
франция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028539261_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_dde4c213e1805e58b6489ad0b169f9d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дональд трамп, blackrock, франция, сша
Украина, Дональд Трамп, BlackRock, Франция, США
BlackRock отказалась восстанавливать Украину из-за Трампа, пишет Telegraph
Telegraph: BlackRock отказалась от поддержки Украины из-за переменчивости Трампа