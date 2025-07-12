https://ria.ru/20250712/udar-2028774722.html

В Иране заявили о сохраняющейся после ударов по ядерным объектам опасности

В Иране заявили о сохраняющейся после ударов по ядерным объектам опасности - РИА Новости, 12.07.2025

В Иране заявили о сохраняющейся после ударов по ядерным объектам опасности

Опасность распространения вблизи иранских ядерных объектов радиоактивных веществ и взрыва оставшихся после недавно завершившейся открытой фазы... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T16:55:00+03:00

2025-07-12T16:55:00+03:00

2025-07-12T16:58:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 12 июл – РИА Новости. Опасность распространения вблизи иранских ядерных объектов радиоактивных веществ и взрыва оставшихся после недавно завершившейся открытой фазы ирано-израильского конфликта с Израилем боеприпасов "серьезна", что является одной из причин изменения формы сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.В конце июня спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф заявил, что власти Ирана обнародовали закон о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Он назвал агентство "защитником и слугой" Израиля и заявил, что продолжать сотрудничество с МАГАТЭ невозможно, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов."Наши (Ирана - ред.) ядерные объекты подверглись военной атаке. Сейчас близость к этим объектам влечет за собой различные опасности. Серьезна опасность распространения радиоактивных веществ ... (и - ред.) взрыва боеприпасов, оставшихся после войны (с Израилем - ред.)", - заявил министр в ходе своей речи на встрече с диппредставителями ряда стран в иранском МИД.По его словам, необходимо рассмотреть связанный с безопасностью страны вопрос о том, смогут ли инспекторы МАГАТЭ приблизиться к иранским ядерным объектам, и актуальный вопрос о безопасности самих инспекторов. В связи с этим, отметил Аракчи, сотрудничество Ирана с МАГАТЭ "будет иметь новую форму".Ранее вице-спикер меджлиса Ирана Хамид-Реза Хаджи-Бабаи заявил, что иранские власти больше не разрешат генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси присутствовать на ядерных объектах исламской республики и устанавливать там камеры, поскольку Тегеран увидел информацию об этих объектах в полученных от Израиля документах.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250712/iran-2028761023.html

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в мире, иран, украинский демократический альянс за реформы (удар), сша, рафаэль гросси, аббас аракчи, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, израиль