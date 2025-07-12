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Турция продолжит содействовать миру на Южном Кавказе, заявил Эрдоган
Турция продолжит содействовать миру на Южном Кавказе, заявил Эрдоган - РИА Новости, 12.07.2025
Турция продолжит содействовать миру на Южном Кавказе, заявил Эрдоган
Турция продолжит поддерживать усилия по установлению прочного мира на Южном Кавказе, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T22:11:00+03:00
2025-07-12T22:11:00+03:00
2025-07-12T22:11:00+03:00
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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Турция продолжит поддерживать усилия по установлению прочного мира на Южном Кавказе, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в субботу. "В ходе разговора были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном, а также региональные и глобальные процессы. Президент Эрдоган подчеркнул продолжение Турцией развития отношений с Азербайджаном во всех областях, заявил о том, что Турция продолжает поддерживать усилия по установлению прочного мира на Южном Кавказе", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Президент Эрдоган отметил, что процесс "Турция без террора" будет способствовать очищению региона от террористических организаций, а успешное завершение этого процесса укрепит региональную безопасность. "В ходе разговора Алиев подчеркнул значимость успеха в процессе "Турция без терроризма" и выразил удовлетворение достигнутым прогрессом, а также пожелал, чтобы процесс был успешно завершен и достиг своей цели", - говорится в сообщении. Процесс разоружения боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) прошел в пятницу утром в иракском городе Сулеймание, на севере страны, турецкие власти рассчитывают положить конец многолетнему конфликту с курдскими боевиками и реализовать инициативу "Турция без террора". Примерно 30 боевиков сложили оружие в пятницу, сообщил турецкий источник РИА Новости.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджан
Турция продолжит содействовать миру на Южном Кавказе, заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция будет поддерживать усилия по установлению мира на Южном Кавказе
АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Турция продолжит поддерживать усилия по установлению прочного мира на Южном Кавказе, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в субботу.
"В ходе разговора были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном, а также региональные и глобальные процессы. Президент Эрдоган подчеркнул продолжение Турцией развития отношений с Азербайджаном во всех областях, заявил о том, что Турция продолжает поддерживать усилия по установлению прочного мира на Южном Кавказе", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Президент Эрдоган отметил, что процесс "Турция без террора" будет способствовать очищению региона от террористических организаций, а успешное завершение этого процесса укрепит региональную безопасность.
"В ходе разговора Алиев подчеркнул значимость успеха в процессе "Турция без терроризма" и выразил удовлетворение достигнутым прогрессом, а также пожелал, чтобы процесс был успешно завершен и достиг своей цели", - говорится в сообщении.
Процесс разоружения боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) прошел в пятницу утром в иракском городе Сулеймание, на севере страны, турецкие власти рассчитывают положить конец многолетнему конфликту с курдскими боевиками и реализовать инициативу "Турция без террора". Примерно 30 боевиков сложили оружие в пятницу, сообщил турецкий источник РИА Новости.