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Посол США снова назвал российские ракетные установки в Турции проблемой - РИА Новости, 12.07.2025
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10:17 12.07.2025 (обновлено: 10:21 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/turtsiya-2028731207.html
Посол США снова назвал российские ракетные установки в Турции проблемой
Посол США снова назвал российские ракетные установки в Турции проблемой - РИА Новости, 12.07.2025
Посол США снова назвал российские ракетные установки в Турции проблемой
Посол США в Анкаре и спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак вновь связал тему поставок Турции американских истребителей F-35 с наличием у этой... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T10:17:00+03:00
2025-07-12T10:21:00+03:00
турция
анкара (провинция)
сша
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
нато
f-35
с-400 «триумф»
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АНКАРА, 12 июл - РИА Новости. Посол США в Анкаре и спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак вновь связал тему поставок Турции американских истребителей F-35 с наличием у этой страны российского ЗРК С-400. Турция обсуждает с партнёрами свое возвращение к проекту по поставкам истребителей F-35, сообщил ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Конкретные сроки возвращения Турции в программу по F-35, переговорный процесс продолжается, заявили РИА Новости в администрации главы турецкого государства. Эрдоган заявлял, что вопрос с российскими С-400 в Турции, от которых Вашингтон требовал Анкару отказаться, закрыт и он рассчитывает, что его американский коллега Дональд Трамп "будет верен" соглашению по поставкам Турции истребителей F-35. "Турция обладает второй по численности армией в НАТО и занимает центральное место. Она добилась значительного прогресса в оборонной промышленности. Теперь, если такие проблемы, как С-400, будут решены, процесс поставки F-35 может вернуться на повестку дня. Президент Трамп проявил гибкость в этом вопросе. Мы считаем, что в будущем наше сотрудничество с Турцией будет расширяться", - приводит газета Hürriyet слова американского дипломата. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
https://ria.ru/20250709/turtsiya-2027947400.html
https://ria.ru/20250710/peregovory-2028310237.html
турция
анкара (провинция)
сша
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турция, анкара (провинция), сша, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, нато, f-35, с-400 «триумф», в мире
Турция, Анкара (провинция), США, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, F-35, С-400 «Триумф», В мире
Посол США снова назвал российские ракетные установки в Турции проблемой

Баррак: если проблему С-400 решат, вопрос поставки F-35 вернется на повестку дня

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400. Архивное фото
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АНКАРА, 12 июл - РИА Новости. Посол США в Анкаре и спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак вновь связал тему поставок Турции американских истребителей F-35 с наличием у этой страны российского ЗРК С-400.
Турция обсуждает с партнёрами свое возвращение к проекту по поставкам истребителей F-35, сообщил ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Конкретные сроки возвращения Турции в программу по F-35, переговорный процесс продолжается, заявили РИА Новости в администрации главы турецкого государства. Эрдоган заявлял, что вопрос с российскими С-400 в Турции, от которых Вашингтон требовал Анкару отказаться, закрыт и он рассчитывает, что его американский коллега Дональд Трамп "будет верен" соглашению по поставкам Турции истребителей F-35.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Эрдоган достал ятаган. Турция готовится к большой войне
9 июля, 08:00
"Турция обладает второй по численности армией в НАТО и занимает центральное место. Она добилась значительного прогресса в оборонной промышленности. Теперь, если такие проблемы, как С-400, будут решены, процесс поставки F-35 может вернуться на повестку дня. Президент Трамп проявил гибкость в этом вопросе. Мы считаем, что в будущем наше сотрудничество с Турцией будет расширяться", - приводит газета Hürriyet слова американского дипломата.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Правящая партия Турции ожидает скорого продолжения переговоров по Украине
10 июля, 11:08
 
ТурцияАнкара (провинция)СШАДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганНАТОF-35С-400 «Триумф»В мире
 
 
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