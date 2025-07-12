Посол США снова назвал российские ракетные установки в Турции проблемой
Баррак: если проблему С-400 решат, вопрос поставки F-35 вернется на повестку дня
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400. Архивное фото
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АНКАРА, 12 июл - РИА Новости. Посол США в Анкаре и спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак вновь связал тему поставок Турции американских истребителей F-35 с наличием у этой страны российского ЗРК С-400.
Турция обсуждает с партнёрами свое возвращение к проекту по поставкам истребителей F-35, сообщил ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Конкретные сроки возвращения Турции в программу по F-35, переговорный процесс продолжается, заявили РИА Новости в администрации главы турецкого государства. Эрдоган заявлял, что вопрос с российскими С-400 в Турции, от которых Вашингтон требовал Анкару отказаться, закрыт и он рассчитывает, что его американский коллега Дональд Трамп "будет верен" соглашению по поставкам Турции истребителей F-35.
"Турция обладает второй по численности армией в НАТО и занимает центральное место. Она добилась значительного прогресса в оборонной промышленности. Теперь, если такие проблемы, как С-400, будут решены, процесс поставки F-35 может вернуться на повестку дня. Президент Трамп проявил гибкость в этом вопросе. Мы считаем, что в будущем наше сотрудничество с Турцией будет расширяться", - приводит газета Hürriyet слова американского дипломата.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.