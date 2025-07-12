https://ria.ru/20250712/turtsiya-2028731207.html

Посол США снова назвал российские ракетные установки в Турции проблемой

Посол США снова назвал российские ракетные установки в Турции проблемой - РИА Новости, 12.07.2025

Посол США снова назвал российские ракетные установки в Турции проблемой

Посол США в Анкаре и спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак вновь связал тему поставок Турции американских истребителей F-35 с наличием у этой... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T10:17:00+03:00

2025-07-12T10:17:00+03:00

2025-07-12T10:21:00+03:00

турция

анкара (провинция)

сша

дональд трамп

реджеп тайип эрдоган

нато

f-35

с-400 «триумф»

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984624813_0:36:3056:1755_1920x0_80_0_0_2431dfb67df710b386b5805e504d668b.jpg

АНКАРА, 12 июл - РИА Новости. Посол США в Анкаре и спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак вновь связал тему поставок Турции американских истребителей F-35 с наличием у этой страны российского ЗРК С-400. Турция обсуждает с партнёрами свое возвращение к проекту по поставкам истребителей F-35, сообщил ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Конкретные сроки возвращения Турции в программу по F-35, переговорный процесс продолжается, заявили РИА Новости в администрации главы турецкого государства. Эрдоган заявлял, что вопрос с российскими С-400 в Турции, от которых Вашингтон требовал Анкару отказаться, закрыт и он рассчитывает, что его американский коллега Дональд Трамп "будет верен" соглашению по поставкам Турции истребителей F-35. "Турция обладает второй по численности армией в НАТО и занимает центральное место. Она добилась значительного прогресса в оборонной промышленности. Теперь, если такие проблемы, как С-400, будут решены, процесс поставки F-35 может вернуться на повестку дня. Президент Трамп проявил гибкость в этом вопросе. Мы считаем, что в будущем наше сотрудничество с Турцией будет расширяться", - приводит газета Hürriyet слова американского дипломата. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

https://ria.ru/20250709/turtsiya-2027947400.html

https://ria.ru/20250710/peregovory-2028310237.html

турция

анкара (провинция)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, анкара (провинция), сша, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, нато, f-35, с-400 «триумф», в мире