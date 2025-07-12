https://ria.ru/20250712/tsentr-2028738516.html
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 12.07.2025
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 450 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T12:06:00+03:00
2025-07-12T12:06:00+03:00
2025-07-12T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021769868_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_4ce5666eec09982197fa5a0adf5ca645.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 450 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям тяжелой, двух механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Зверево, Удачное, Муравка, Петровского Донецкой Народной Республики, Филия и Новоподгородное Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили до 450 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021769868_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_3ddbe456d4b0a7b3700020e02d69386a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю
ВСУ потеряли до 450 военных в зоне действия группировки "Центр"