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Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 12.07.2025
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12:06 12.07.2025 (обновлено: 12:11 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/tsentr-2028738516.html
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 12.07.2025
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 450 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T12:06:00+03:00
2025-07-12T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 450 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям тяжелой, двух механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Зверево, Удачное, Муравка, Петровского Донецкой Народной Республики, Филия и Новоподгородное Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили до 450 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю

ВСУ потеряли до 450 военных в зоне действия группировки "Центр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 450 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям тяжелой, двух механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Зверево, Удачное, Муравка, Петровского Донецкой Народной Республики, Филия и Новоподгородное Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 450 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
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