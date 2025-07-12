https://ria.ru/20250712/tsentr-2028738516.html

Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю

Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 12.07.2025

Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 450 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T12:06:00+03:00

2025-07-12T12:06:00+03:00

2025-07-12T12:11:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 450 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям тяжелой, двух механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Зверево, Удачное, Муравка, Петровского Донецкой Народной Республики, Филия и Новоподгородное Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили до 450 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины