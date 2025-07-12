https://ria.ru/20250712/tramp-2028792065.html

Трамп пригрозил уехавшей в Ирландию телеведущей лишением гражданства

Трамп пригрозил уехавшей в Ирландию телеведущей лишением гражданства - РИА Новости, 12.07.2025

Трамп пригрозил уехавшей в Ирландию телеведущей лишением гражданства

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вопрос о лишении телеведущей Рози О"Доннелл американского гражданства, назвав ее угрозой человечеству... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T18:57:00+03:00

2025-07-12T18:57:00+03:00

2025-07-12T18:57:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вопрос о лишении телеведущей Рози О"Доннелл американского гражданства, назвав ее угрозой человечеству после критики республиканцев. "Рози О"Доннелл - не в лучших интересах нашей великой страны, поэтому я всерьез рассматриваю вопрос лишения ее гражданства. Она угроза человечеству и должна оставаться в чудесной Ирландии", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп давно критикует О"Доннелл. Началом этого противостояния американские СМИ считают эфир от 2006 года, когда телеведущая в своей программе обвинила его в изменах первой и второй жене и аморальном поведении. После начавшегося 4 июля наводнения в Техасе О"Доннелл раскритиковала Трампа и республиканцев.

https://ria.ru/20191014/1559753173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, техас, дональд трамп