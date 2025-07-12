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Трамп пригрозил уехавшей в Ирландию телеведущей лишением гражданства - РИА Новости, 12.07.2025
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18:57 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/tramp-2028792065.html
Трамп пригрозил уехавшей в Ирландию телеведущей лишением гражданства
Трамп пригрозил уехавшей в Ирландию телеведущей лишением гражданства - РИА Новости, 12.07.2025
Трамп пригрозил уехавшей в Ирландию телеведущей лишением гражданства
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вопрос о лишении телеведущей Рози О"Доннелл американского гражданства, назвав ее угрозой человечеству... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T18:57:00+03:00
2025-07-12T18:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вопрос о лишении телеведущей Рози О"Доннелл американского гражданства, назвав ее угрозой человечеству после критики республиканцев. "Рози О"Доннелл - не в лучших интересах нашей великой страны, поэтому я всерьез рассматриваю вопрос лишения ее гражданства. Она угроза человечеству и должна оставаться в чудесной Ирландии", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп давно критикует О"Доннелл. Началом этого противостояния американские СМИ считают эфир от 2006 года, когда телеведущая в своей программе обвинила его в изменах первой и второй жене и аморальном поведении. После начавшегося 4 июля наводнения в Техасе О"Доннелл раскритиковала Трампа и республиканцев.
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в мире, сша, техас, дональд трамп
В мире, США, Техас, Дональд Трамп
Трамп пригрозил уехавшей в Ирландию телеведущей лишением гражданства

Трамп назвал уехавшую в Ирландию телеведущую О"Доннелл угрозой человечеству

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вопрос о лишении телеведущей Рози О"Доннелл американского гражданства, назвав ее угрозой человечеству после критики республиканцев.
«
"Рози О"Доннелл - не в лучших интересах нашей великой страны, поэтому я всерьез рассматриваю вопрос лишения ее гражданства. Она угроза человечеству и должна оставаться в чудесной Ирландии", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп давно критикует О"Доннелл. Началом этого противостояния американские СМИ считают эфир от 2006 года, когда телеведущая в своей программе обвинила его в изменах первой и второй жене и аморальном поведении. После начавшегося 4 июля наводнения в Техасе О"Доннелл раскритиковала Трампа и республиканцев.
Скриншот видеоролика, в котором фейковый президент США Дональд Трамп расстреливает своих политических оппонентов и представителей СМИ. - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
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В миреСШАТехасДональд Трамп
 
 
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