https://ria.ru/20250712/sudno-2028765122.html

В Петербурге на Неве заглохло прогулочное судно с 70 пассажирами

В Петербурге на Неве заглохло прогулочное судно с 70 пассажирами - РИА Новости, 12.07.2025

В Петербурге на Неве заглохло прогулочное судно с 70 пассажирами

Транспортная прокуратура проводит проверку после того, как метеор "Восход-67" потерял ход из-за технической неисправности в акватории Невы в Санкт-Петербурге, в РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T16:00:00+03:00

2025-07-12T16:00:00+03:00

2025-07-12T16:11:00+03:00

происшествия

нева (река)

санкт-петербург

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку после того, как метеор "Восход-67" потерял ход из-за технической неисправности в акватории Невы в Санкт-Петербурге, в результате инцидента пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 12 июля из-за технической неисправности метеор "Восход-67" потерял ход. На борту находились 70 пассажиров и 4 члена экипажа. Пострадавших нет, повреждений корпуса нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что пассажиры продолжили экскурсионный маршрут на судне "Метеор-171". Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства и соблюдения прав пассажиров.

https://ria.ru/20250609/sudno-2021700904.html

нева (река)

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нева (река), санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура