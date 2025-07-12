https://ria.ru/20250712/sudno-2028765122.html
В Петербурге на Неве заглохло прогулочное судно с 70 пассажирами
В Петербурге на Неве заглохло прогулочное судно с 70 пассажирами - РИА Новости, 12.07.2025
В Петербурге на Неве заглохло прогулочное судно с 70 пассажирами
Транспортная прокуратура проводит проверку после того, как метеор "Восход-67" потерял ход из-за технической неисправности в акватории Невы в Санкт-Петербурге, в РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T16:00:00+03:00
2025-07-12T16:00:00+03:00
2025-07-12T16:11:00+03:00
происшествия
нева (река)
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028766540_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_99f4835a48c34ce1380e1f975249236f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку после того, как метеор "Восход-67" потерял ход из-за технической неисправности в акватории Невы в Санкт-Петербурге, в результате инцидента пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 12 июля из-за технической неисправности метеор "Восход-67" потерял ход. На борту находились 70 пассажиров и 4 члена экипажа. Пострадавших нет, повреждений корпуса нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что пассажиры продолжили экскурсионный маршрут на судне "Метеор-171". Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства и соблюдения прав пассажиров.
https://ria.ru/20250609/sudno-2021700904.html
нева (река)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028766540_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bb4afba6ca7cdd50141d33b5ee910264.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нева (река), санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Нева (река), Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Петербурге на Неве заглохло прогулочное судно с 70 пассажирами
В Петербурге прогулочное судно с пассажирами потеряло ход из-за технеисправности