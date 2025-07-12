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В Петербурге на Неве заглохло прогулочное судно с 70 пассажирами - РИА Новости, 12.07.2025
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16:00 12.07.2025 (обновлено: 16:11 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/sudno-2028765122.html
В Петербурге на Неве заглохло прогулочное судно с 70 пассажирами
В Петербурге на Неве заглохло прогулочное судно с 70 пассажирами - РИА Новости, 12.07.2025
В Петербурге на Неве заглохло прогулочное судно с 70 пассажирами
Транспортная прокуратура проводит проверку после того, как метеор "Восход-67" потерял ход из-за технической неисправности в акватории Невы в Санкт-Петербурге, в РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T16:00:00+03:00
2025-07-12T16:11:00+03:00
происшествия
нева (река)
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку после того, как метеор "Восход-67" потерял ход из-за технической неисправности в акватории Невы в Санкт-Петербурге, в результате инцидента пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. &quot;По предварительным данным, 12 июля из-за технической неисправности метеор &quot;Восход-67&quot; потерял ход. На борту находились 70 пассажиров и 4 члена экипажа. Пострадавших нет, повреждений корпуса нет&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что пассажиры продолжили экскурсионный маршрут на судне "Метеор-171". Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства и соблюдения прав пассажиров.
https://ria.ru/20250609/sudno-2021700904.html
нева (река)
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происшествия, нева (река), санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Нева (река), Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Петербурге на Неве заглохло прогулочное судно с 70 пассажирами

В Петербурге прогулочное судно с пассажирами потеряло ход из-за технеисправности

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураМетеор "Восход-67"потерял ход из-за технической неисправности в акватории Невы в Санкт-Петербурге
Метеор Восход-67потерял ход из-за технической неисправности в акватории Невы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
Метеор "Восход-67"потерял ход из-за технической неисправности в акватории Невы в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку после того, как метеор "Восход-67" потерял ход из-за технической неисправности в акватории Невы в Санкт-Петербурге, в результате инцидента пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
«

"По предварительным данным, 12 июля из-за технической неисправности метеор "Восход-67" потерял ход. На борту находились 70 пассажиров и 4 члена экипажа. Пострадавших нет, повреждений корпуса нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры продолжили экскурсионный маршрут на судне "Метеор-171".
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства и соблюдения прав пассажиров.
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