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Полиция задержала петербуржца, устроившего стрельбу после свадьбы - РИА Новости, 12.07.2025
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15:31 12.07.2025 (обновлено: 16:05 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/strelba-2028762220.html
Полиция задержала петербуржца, устроившего стрельбу после свадьбы
Полиция задержала петербуржца, устроившего стрельбу после свадьбы - РИА Новости, 12.07.2025
Полиция задержала петербуржца, устроившего стрельбу после свадьбы
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который после бракосочетания устроил у ЗАГСа в Василеостровском районе стрельбу из травматического пистолета РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T15:31:00+03:00
2025-07-12T16:05:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который после бракосочетания устроил у ЗАГСа в Василеостровском районе стрельбу из травматического пистолета "в пылу свадебного веселья", сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в пятницу днем в полицию Василеостровского района поступило сообщение о звуках выстрелов у Дворца бракосочетания на Капитанской улице, 4. "На место незамедлительно прибыли полицейские, которые установили виновников переполоха. Ими оказались 23-летний жених и его 22-летний друг, которые в пылу свадебного веселья решили добавить "адреналина": достали травматический пистолет и устроили безрассудную пальбу в воздух, шокировав не только гостей мероприятия, но и случайных прохожих", – рассказали в ГУМВД. Оперативники угрозыска Василеостровского района при содействии спецполка регионального главка задержали обоих виновников инцидента в одном из ресторанов "в самый разгар празднования", добавили в полиции. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве (часть 2 стать 213 УК РФ). Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
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Задержание людей, устроивших стрельбу у ЗАГСа в Санкт-Петербурге
Полиция Петербурга задержала двух человек, устроивших у ЗАГСа в Василеостровском районе стрельбу из травматического пистолета "в пылу свадебного веселья", сообщили в МВД. Виновниками переполоха стали 23-летний жених и его 22-летний друг. О желании "добавить адреналина" им вскоре пришлось пожалеть - правоохранители задержали их прямо во время празднования. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
Полиция задержала петербуржца, устроившего стрельбу после свадьбы

Полиция Петербурга задержала гражданина, устроившего стрельбу у ЗАГСа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который после бракосочетания устроил у ЗАГСа в Василеостровском районе стрельбу из травматического пистолета "в пылу свадебного веселья", сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в пятницу днем в полицию Василеостровского района поступило сообщение о звуках выстрелов у Дворца бракосочетания на Капитанской улице, 4.
"На место незамедлительно прибыли полицейские, которые установили виновников переполоха. Ими оказались 23-летний жених и его 22-летний друг, которые в пылу свадебного веселья решили добавить "адреналина": достали травматический пистолет и устроили безрассудную пальбу в воздух, шокировав не только гостей мероприятия, но и случайных прохожих", – рассказали в ГУМВД.
Оперативники угрозыска Василеостровского района при содействии спецполка регионального главка задержали обоих виновников инцидента в одном из ресторанов "в самый разгар празднования", добавили в полиции.
Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве (часть 2 стать 213 УК РФ). Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
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