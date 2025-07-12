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Полиция задержала петербуржца, устроившего стрельбу после свадьбы

Полиция задержала петербуржца, устроившего стрельбу после свадьбы - РИА Новости, 12.07.2025

Полиция задержала петербуржца, устроившего стрельбу после свадьбы

Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который после бракосочетания устроил у ЗАГСа в Василеостровском районе стрельбу из травматического пистолета РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T15:31:00+03:00

2025-07-12T15:31:00+03:00

2025-07-12T16:05:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который после бракосочетания устроил у ЗАГСа в Василеостровском районе стрельбу из травматического пистолета "в пылу свадебного веселья", сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в пятницу днем в полицию Василеостровского района поступило сообщение о звуках выстрелов у Дворца бракосочетания на Капитанской улице, 4. "На место незамедлительно прибыли полицейские, которые установили виновников переполоха. Ими оказались 23-летний жених и его 22-летний друг, которые в пылу свадебного веселья решили добавить "адреналина": достали травматический пистолет и устроили безрассудную пальбу в воздух, шокировав не только гостей мероприятия, но и случайных прохожих", – рассказали в ГУМВД. Оперативники угрозыска Василеостровского района при содействии спецполка регионального главка задержали обоих виновников инцидента в одном из ресторанов "в самый разгар празднования", добавили в полиции. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве (часть 2 стать 213 УК РФ). Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

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Задержание людей, устроивших стрельбу у ЗАГСа в Санкт-Петербурге Полиция Петербурга задержала двух человек, устроивших у ЗАГСа в Василеостровском районе стрельбу из травматического пистолета "в пылу свадебного веселья", сообщили в МВД. Виновниками переполоха стали 23-летний жених и его 22-летний друг. О желании "добавить адреналина" им вскоре пришлось пожалеть - правоохранители задержали их прямо во время празднования. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. 2025-07-12T15:31 true PT0M48S

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происшествия, россия, санкт-петербург