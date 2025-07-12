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Глава ЕК заявила о сохранении намерений по сделке с США - РИА Новости, 12.07.2025
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16:46 12.07.2025 (обновлено: 16:55 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/ssha-2028772953.html
Глава ЕК заявила о сохранении намерений по сделке с США
Глава ЕК заявила о сохранении намерений по сделке с США - РИА Новости, 12.07.2025
Глава ЕК заявила о сохранении намерений по сделке с США
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне введения США пошлин в 30% на товары ЕС заявила о сохраняющемся намерении заключить торговую сделку до 1 августа. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T16:46:00+03:00
2025-07-12T16:55:00+03:00
цены на нефть
сша
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне введения США пошлин в 30% на товары ЕС заявила о сохраняющемся намерении заключить торговую сделку до 1 августа."Мы принимаем к сведению письмо президента США (Дональда - ред.) Трампа, в котором излагается пересмотренная ставка пошлин и новые сроки. Введение 30-процентных пошлин на экспорт из ЕС нарушит важнейшие трансатлантические цепочки поставок, что нанесет ущерб предприятиям, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики... ЕС неизменно отдает приоритет достижению решения с США путем переговоров, что отражает нашу приверженность диалогу, стабильности и конструктивному трансатлантическому партнерству. Мы по-прежнему готовы продолжать работу над достижением соглашения к 1 августа", - говорится в заявлении главы Еврокомиссии.Ранее Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
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цены на нефть, сша, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Цены на нефть, США, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Глава ЕК заявила о сохранении намерений по сделке с США

Фон дер Ляйен заявила о сохранении намерений по сделке с США до 1 августа

© Getty Images / picture alliance/Philipp von DitfurthГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Getty Images / picture alliance/Philipp von Ditfurth
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне введения США пошлин в 30% на товары ЕС заявила о сохраняющемся намерении заключить торговую сделку до 1 августа.
"Мы принимаем к сведению письмо президента США (Дональда - ред.) Трампа, в котором излагается пересмотренная ставка пошлин и новые сроки. Введение 30-процентных пошлин на экспорт из ЕС нарушит важнейшие трансатлантические цепочки поставок, что нанесет ущерб предприятиям, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики... ЕС неизменно отдает приоритет достижению решения с США путем переговоров, что отражает нашу приверженность диалогу, стабильности и конструктивному трансатлантическому партнерству. Мы по-прежнему готовы продолжать работу над достижением соглашения к 1 августа", - говорится в заявлении главы Еврокомиссии.
Ранее Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
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Цены на нефтьСШАУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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