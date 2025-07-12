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Трамп объявил о новых пошлинах на товары из ЕС и Мексики

Трамп объявил о новых пошлинах на товары из ЕС и Мексики - РИА Новости, 12.07.2025

Трамп объявил о новых пошлинах на товары из ЕС и Мексики

США введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза, следует из письма президента Дональда Трампа в адрес главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T15:54:00+03:00

2025-07-12T15:54:00+03:00

2025-07-12T16:41:00+03:00

сша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

введение трампом пошлин на импорт

в мире

клаудия шейнбаум

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. США введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза, следует из письма президента Дональда Трампа в адрес главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен."Начиная с 1 августа мы будем взимать с ЕС пошлину в размере 30 процентов с его товаров, отправляемых в США, отдельно от всех секторальных пошлин", — говорится в тексте, который глава Белого дома опубликовал в соцсети Truth Social.Там указывается, что если Евросоюз решит повысить тарифы на американскую продукцию, то Штаты прибавят "это число" к введенным ими пошлинам.Все то же самое ждет и Мексику. В письме Трампа в адрес президента Клаудии Шейнбаум отмечается, что, несмотря на сотрудничество с США по охране общей границы, страна "делает недостаточно".На этой неделе глава Белого дома разослал подобные уведомления еще 14 странам, для каждой из которых размер пошлины с 1 августа составит от 25 до 40 процентов.Торговые пошлины ТрампаПосле возвращения в Белый дом американский президент начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные. При этом уже через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими торговыми партнерами.По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в США и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, поскольку компании вынуждены за свой счет компенсировать рост издержек. Тем не менее рынки все чаще игнорируют жесткие заявления Трампа, поскольку ранее он уже не раз смягчал введенные меры после резкой реакции инвесторов.Телеканал NBC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник сообщал, что американские министры финансов и торговли убеждали президента приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Местные чиновники также выражали опасения, что решение Трампа спровоцирует новый мировой финансовый кризис.

https://ria.ru/20250712/poshliny-2028725906.html

https://ria.ru/20250711/tramp-2028476945.html

https://ria.ru/20250708/poshliny-2027996310.html

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