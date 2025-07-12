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В Петербурге умер охранник магазина, раненный ножом
В Петербурге умер охранник магазина, раненный ножом - РИА Новости, 12.07.2025
В Петербурге умер охранник магазина, раненный ножом
Охранник магазина в Выборгском районе Санкт-Петербурга, которого ранил ножом посетитель, скончался в больнице, его напарник также получил ранение, возбуждены... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T14:09:00+03:00
2025-07-12T14:09:00+03:00
2025-07-12T14:32:00+03:00
происшествия
выборгский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Охранник магазина в Выборгском районе Санкт-Петербурга, которого ранил ножом посетитель, скончался в больнице, его напарник также получил ранение, возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ. Пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти в пятницу сообщала, что в сетевом магазине на улице Меркурьева в поселке Парголово мужчина после словесной перепалки с охранником ранил его ножом. Охранника госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, а посетителя магазина задержали. Как уточняет ГСУСК по Петербургу, охранник магазина получил ранение в живот, а его напарник – в руку. От полученных повреждений... мужчина скончался в больнице, второму пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь... Следственным отделом по Выборгскому району... возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, п. "а" части 2 статьи 105, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, убийство)", – говорится в сообщении. Отмечается, что фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос об его аресте.
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происшествия, выборгский район, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Выборгский район, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге умер охранник магазина, раненный ножом
Раненный в Петербурге охранник магазина умер в больнице