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Глава Мордовии отметил важность конкурсов профмастерства
Глава Мордовии отметил важность конкурсов профмастерства - РИА Новости, 12.07.2025
Глава Мордовии отметил важность конкурсов профмастерства
Глава Мордовии Артем Здунов обсудил с заместителем министра труда и социальной защиты населения РФ Дмитрием Платыгиным вопросы взаимодействия республики и... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T18:17:00+03:00
2025-07-12T18:17:00+03:00
2025-07-12T18:17:00+03:00
россия
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артем здунов
дмитрий платыгин
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов обсудил с заместителем министра труда и социальной защиты населения РФ Дмитрием Платыгиным вопросы взаимодействия республики и федерального ведомства, отметив важность проведения конкурсов профессионального мастерства, сообщает пресс-служба главы региона. "Здунов поблагодарил за внимание к региону и поддержку республики в реализации проектов в сфере труда, занятости и популяризации рабочих профессий. Мордовии в числе 16 регионов страны доверили проведение федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" по номинации "Агроном". Местом проведения конкурса определены Кочкуровский и Ичалковский муниципальные районы, где расположены крупные агропромышленные предприятия", - говорится в сообщении. В Мордовии проходит первый федеральный этап конкурса – 15 лучших агрономов со всей страны борются за победу. Победителей и призеров вместе с семьями в декабре пригласят в Москву. "Такие конкурсы очень нужны, чтобы привлекать кадры в отрасль. Мы показываем предприятия, которые заботятся о своих сотрудниках, об их профессиональном росте, обучении, о семьях и рождении детей", - цитирует пресс-служба Здунова. На встрече отметили важность профориентационной работы и то, что она должна начинаться как можно раньше. У Мордовии есть такой опыт: в республике реализуется кластерная модель профориентации через непрерывное образование "детский сад – школа – учреждение СПО, вуз". Совместно с работодателями организовано обучение по специальным программам в закрепленных детских садах, реализованы предпрофильные и профильные классы в школах, доработаны образовательные программы в учреждениях СПО. "Мы недавно опубликовали рейтинг образовательных организаций по уровню трудоустройства выпускников. Мордовия находится там на высоких позициях. Спасибо за такую работу, за такой результат", - приводятся в сообщении слова Платыгина.
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россия, москва, артем здунов, дмитрий платыгин, республика мордовия
Россия, Москва, Артем Здунов, Дмитрий Платыгин, Республика Мордовия
Глава Мордовии отметил важность конкурсов профмастерства
Глава Мордовии Здунов отметил важность конкурсов профмастерства
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов обсудил с заместителем министра труда и социальной защиты населения РФ Дмитрием Платыгиным вопросы взаимодействия республики и федерального ведомства, отметив важность проведения конкурсов профессионального мастерства, сообщает пресс-служба главы региона.
"Здунов
поблагодарил за внимание к региону и поддержку республики в реализации проектов в сфере труда, занятости и популяризации рабочих профессий. Мордовии в числе 16 регионов страны доверили проведение федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" по номинации "Агроном". Местом проведения конкурса определены Кочкуровский и Ичалковский муниципальные районы, где расположены крупные агропромышленные предприятия", - говорится в сообщении.
В Мордовии проходит первый федеральный этап конкурса – 15 лучших агрономов со всей страны борются за победу. Победителей и призеров вместе с семьями в декабре пригласят в Москву
.
"Такие конкурсы очень нужны, чтобы привлекать кадры в отрасль. Мы показываем предприятия, которые заботятся о своих сотрудниках, об их профессиональном росте, обучении, о семьях и рождении детей", - цитирует пресс-служба Здунова.
На встрече отметили важность профориентационной работы и то, что она должна начинаться как можно раньше. У Мордовии есть такой опыт: в республике реализуется кластерная модель профориентации через непрерывное образование "детский сад – школа – учреждение СПО, вуз". Совместно с работодателями организовано обучение по специальным программам в закрепленных детских садах, реализованы предпрофильные и профильные классы в школах, доработаны образовательные программы в учреждениях СПО.
"Мы недавно опубликовали рейтинг образовательных организаций по уровню трудоустройства выпускников. Мордовия находится там на высоких позициях. Спасибо за такую работу, за такой результат", - приводятся в сообщении слова Платыгина
.