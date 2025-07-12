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Глава Мордовии отметил важность конкурсов профмастерства

Глава Мордовии отметил важность конкурсов профмастерства - РИА Новости, 12.07.2025

Глава Мордовии отметил важность конкурсов профмастерства

Глава Мордовии Артем Здунов обсудил с заместителем министра труда и социальной защиты населения РФ Дмитрием Платыгиным вопросы взаимодействия республики и... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T18:17:00+03:00

2025-07-12T18:17:00+03:00

2025-07-12T18:17:00+03:00

россия

москва

артем здунов

дмитрий платыгин

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов обсудил с заместителем министра труда и социальной защиты населения РФ Дмитрием Платыгиным вопросы взаимодействия республики и федерального ведомства, отметив важность проведения конкурсов профессионального мастерства, сообщает пресс-служба главы региона. "Здунов поблагодарил за внимание к региону и поддержку республики в реализации проектов в сфере труда, занятости и популяризации рабочих профессий. Мордовии в числе 16 регионов страны доверили проведение федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" по номинации "Агроном". Местом проведения конкурса определены Кочкуровский и Ичалковский муниципальные районы, где расположены крупные агропромышленные предприятия", - говорится в сообщении. В Мордовии проходит первый федеральный этап конкурса – 15 лучших агрономов со всей страны борются за победу. Победителей и призеров вместе с семьями в декабре пригласят в Москву. "Такие конкурсы очень нужны, чтобы привлекать кадры в отрасль. Мы показываем предприятия, которые заботятся о своих сотрудниках, об их профессиональном росте, обучении, о семьях и рождении детей", - цитирует пресс-служба Здунова. На встрече отметили важность профориентационной работы и то, что она должна начинаться как можно раньше. У Мордовии есть такой опыт: в республике реализуется кластерная модель профориентации через непрерывное образование "детский сад – школа – учреждение СПО, вуз". Совместно с работодателями организовано обучение по специальным программам в закрепленных детских садах, реализованы предпрофильные и профильные классы в школах, доработаны образовательные программы в учреждениях СПО. "Мы недавно опубликовали рейтинг образовательных организаций по уровню трудоустройства выпускников. Мордовия находится там на высоких позициях. Спасибо за такую работу, за такой результат", - приводятся в сообщении слова Платыгина.

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россия, москва, артем здунов, дмитрий платыгин, республика мордовия