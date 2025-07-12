https://ria.ru/20250712/rossiya-2028774334.html
Шойгу посетил кадетское училище в Туве
Шойгу посетил кадетское училище в Туве - РИА Новости, 12.07.2025
Шойгу посетил кадетское училище в Туве
Выпускники Кызылского президентского кадетского училища станут достойными защитниками Отечества, считает секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T16:52:00+03:00
2025-07-12T16:52:00+03:00
2025-07-12T16:52:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Выпускники Кызылского президентского кадетского училища станут достойными защитниками Отечества, считает секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. В рамках рабочей поездки в Туву Шойгу посетил училище и высоко оценил уровень обучения в нем. "Секретарь Совета безопасности России осмотрел учебные классы, современные лаборатории, спортивный комплекс и жилые помещения кадетов. Особое внимание было уделено техническому оснащению учебного процесса и условиям для всестороннего развития учащихся", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ. Шойгу провел беседу с воспитанниками и выпускниками училища, в ходе которой подчеркнул исключительную важность качественного образования, патриотического воспитания и физической подготовки. "Здесь учатся прекрасные ребята, здесь прекрасный преподавательский состав. Сегодня Кызылское президентское кадетское училище - это одно из самых лучших учебных заведений нашей страны. Практически 100% учеников далее поступают в вузы, причем 70% поступивших выбирают именно образовательные учреждения силового блока", - приводятся в сообщении слова Шойгу. По его мнению, именно в этом учебном заведении "куется будущая элита" и выпускники в будущем займут руководящие должности в республике. "Ребята очень достойные, служат в очень достойных местах, многие имеют боевой опыт, полученный в Сирии и в ходе специальной военной операции. Я очень удовлетворен тем, что нам всем удалось здесь сделать. Будем продолжать развиваться", - добавил секретарь Совбеза. Выпускники Кызылского президентского кадетского училища - это большая гордость Тувы, отметил глава республики Владислав Ховалыг. "В этом году училищу исполняется 11 лет – достаточно времени, чтобы набрать большой опыт во всех современных направлениях образования. Ученики получают здесь все необходимые навыки и знания для того, чтобы в дальнейшем поступать в высшие учебные заведения по всей стране и представлять собой будущую элиту Тувы", - сказал Ховалыг. В ходе общения с руководством и преподавательским составом училища обсуждались перспективы развития образовательного учреждения. "Сергей Шойгу высоко оценил уровень организации учебного процесса и выразил уверенность в том, что выпускники училища станут достойными защитниками Отечества", - говорится в сообщении. Кызылское президентское кадетское училище, открытое в 2014 году, является одним из флагманов системы довузовского образования министерства обороны РФ. Учебное заведение объединяет талантливых учащихся со всех регионов России, обеспечивая им качественную подготовку по общеобразовательным предметам и военно-специальным дисциплинам.
https://ria.ru/20250418/pobeda-2012128929.html
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россия, сирия, сергей шойгу, владислав ховалыг, общество
Россия, Сирия, Сергей Шойгу, Владислав Ховалыг, Общество
Шойгу посетил кадетское училище в Туве
Шойгу: выпускники Кызылского училища станут достойными защитниками Отечества
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Выпускники Кызылского президентского кадетского училища станут достойными защитниками Отечества, считает секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
В рамках рабочей поездки в Туву Шойгу
посетил училище и высоко оценил уровень обучения в нем.
"Секретарь Совета безопасности России
осмотрел учебные классы, современные лаборатории, спортивный комплекс и жилые помещения кадетов. Особое внимание было уделено техническому оснащению учебного процесса и условиям для всестороннего развития учащихся", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ.
Шойгу провел беседу с воспитанниками и выпускниками училища, в ходе которой подчеркнул исключительную важность качественного образования, патриотического воспитания и физической подготовки.
"Здесь учатся прекрасные ребята, здесь прекрасный преподавательский состав. Сегодня Кызылское президентское кадетское училище - это одно из самых лучших учебных заведений нашей страны. Практически 100% учеников далее поступают в вузы, причем 70% поступивших выбирают именно образовательные учреждения силового блока", - приводятся в сообщении слова Шойгу.
По его мнению, именно в этом учебном заведении "куется будущая элита" и выпускники в будущем займут руководящие должности в республике.
"Ребята очень достойные, служат в очень достойных местах, многие имеют боевой опыт, полученный в Сирии
и в ходе специальной военной операции. Я очень удовлетворен тем, что нам всем удалось здесь сделать. Будем продолжать развиваться", - добавил секретарь Совбеза.
Выпускники Кызылского президентского кадетского училища - это большая гордость Тувы, отметил глава республики Владислав Ховалыг
.
"В этом году училищу исполняется 11 лет – достаточно времени, чтобы набрать большой опыт во всех современных направлениях образования. Ученики получают здесь все необходимые навыки и знания для того, чтобы в дальнейшем поступать в высшие учебные заведения по всей стране и представлять собой будущую элиту Тувы", - сказал Ховалыг.
В ходе общения с руководством и преподавательским составом училища обсуждались перспективы развития образовательного учреждения.
"Сергей Шойгу высоко оценил уровень организации учебного процесса и выразил уверенность в том, что выпускники училища станут достойными защитниками Отечества", - говорится в сообщении.
Кызылское президентское кадетское училище, открытое в 2014 году, является одним из флагманов системы довузовского образования министерства обороны РФ. Учебное заведение объединяет талантливых учащихся со всех регионов России, обеспечивая им качественную подготовку по общеобразовательным предметам и военно-специальным дисциплинам.