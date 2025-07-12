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Патриарх Кирилл назвал Путина церковным человеком - РИА Новости, 12.07.2025
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Религия
 
15:50 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/religiya-2028764267.html
Патриарх Кирилл назвал Путина церковным человеком
Патриарх Кирилл назвал Путина церковным человеком - РИА Новости, 12.07.2025
Патриарх Кирилл назвал Путина церковным человеком
Владимир Путин - верующий, церковный человек, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга,... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T15:50:00+03:00
2025-07-12T15:50:00+03:00
религия
санкт-петербург
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир путин
русская православная церковь
санкт-петербургская митрополия
дом романовых
общество
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Владимир Путин - верующий, церковный человек, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. В Русской православной церкви 12 июля встречают день святых апостолов Петра и Павла, накануне завершился Петров пост. Патриарх Кирилл в субботу возглавил праздничное богослужение в Петропавловском соборе, День Петра и Павла – это престольный праздник собора. По словам патриарха, историческая перемена, произошедшая в жизни страны после советских гонений на Церковь, выражается не только в строительстве тысяч храмов, но и в православном вероисповедании главы государства. "Мы прошли через эти атеистические гонения (советской власти в XX веке - ред.) и Церковь наша возродилась, а вместе с ней возрождается и наше любимое Отечество. И во главе (государства - ред.) стоит православный человек - Владимир Владимирович Путин - не какой-то мимикрирующий под религию большинства, а искренне верующий, церковный человек... Владимир Владимирович никогда не стыдится ни в храм прийти, ни причаститься Святых Христовых Тайн. Как важно это для всего народа - добрый пример доброго христианина", - сказал патриарх Кирилл. Как ранее рассказывала РИА Новости глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова, день святых апостолов Петра и Павла – важный для Санкт-Петербурга праздник, его "можно назвать именинами города, названного в честь святого апостола Петра". По ее словам, Петропавловский собор - один из символов Петербурга, ведь он был главным храмом империи до Исаакиевского собора, здесь проходили торжественные богослужения с участием императорской семьи, в нем похоронены правители Дома Романовых.
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санкт-петербург, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, русская православная церковь, санкт-петербургская митрополия, дом романовых, общество
Религия, Санкт-Петербург, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Владимир Путин, Русская православная церковь, Санкт-Петербургская митрополия, Дом Романовых, Общество
Патриарх Кирилл назвал Путина церковным человеком

Патриарх Кирилл назвал Путина верующим, церковным человеком

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Владимир Путин - верующий, церковный человек, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
В Русской православной церкви 12 июля встречают день святых апостолов Петра и Павла, накануне завершился Петров пост. Патриарх Кирилл в субботу возглавил праздничное богослужение в Петропавловском соборе, День Петра и Павла – это престольный праздник собора.
По словам патриарха, историческая перемена, произошедшая в жизни страны после советских гонений на Церковь, выражается не только в строительстве тысяч храмов, но и в православном вероисповедании главы государства.
"Мы прошли через эти атеистические гонения (советской власти в XX веке - ред.) и Церковь наша возродилась, а вместе с ней возрождается и наше любимое Отечество. И во главе (государства - ред.) стоит православный человек - Владимир Владимирович Путин - не какой-то мимикрирующий под религию большинства, а искренне верующий, церковный человек... Владимир Владимирович никогда не стыдится ни в храм прийти, ни причаститься Святых Христовых Тайн. Как важно это для всего народа - добрый пример доброго христианина", - сказал патриарх Кирилл.
Как ранее рассказывала РИА Новости глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова, день святых апостолов Петра и Павла – важный для Санкт-Петербурга праздник, его "можно назвать именинами города, названного в честь святого апостола Петра". По ее словам, Петропавловский собор - один из символов Петербурга, ведь он был главным храмом империи до Исаакиевского собора, здесь проходили торжественные богослужения с участием императорской семьи, в нем похоронены правители Дома Романовых.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Патриарх Кирилл призвал верующих молиться за президента
24 мая, 13:31
 
РелигияСанкт-ПетербургПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Владимир ПутинРусская православная церковьСанкт-Петербургская митрополияДом РомановыхОбщество
 
 
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