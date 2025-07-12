Патриарх Кирилл назвал Путина церковным человеком
Патриарх Кирилл назвал Путина верующим, церковным человеком
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Владимир Путин - верующий, церковный человек, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
В Русской православной церкви 12 июля встречают день святых апостолов Петра и Павла, накануне завершился Петров пост. Патриарх Кирилл в субботу возглавил праздничное богослужение в Петропавловском соборе, День Петра и Павла – это престольный праздник собора.
По словам патриарха, историческая перемена, произошедшая в жизни страны после советских гонений на Церковь, выражается не только в строительстве тысяч храмов, но и в православном вероисповедании главы государства.
"Мы прошли через эти атеистические гонения (советской власти в XX веке - ред.) и Церковь наша возродилась, а вместе с ней возрождается и наше любимое Отечество. И во главе (государства - ред.) стоит православный человек - Владимир Владимирович Путин - не какой-то мимикрирующий под религию большинства, а искренне верующий, церковный человек... Владимир Владимирович никогда не стыдится ни в храм прийти, ни причаститься Святых Христовых Тайн. Как важно это для всего народа - добрый пример доброго христианина", - сказал патриарх Кирилл.
Как ранее рассказывала РИА Новости глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова, день святых апостолов Петра и Павла – важный для Санкт-Петербурга праздник, его "можно назвать именинами города, названного в честь святого апостола Петра". По ее словам, Петропавловский собор - один из символов Петербурга, ведь он был главным храмом империи до Исаакиевского собора, здесь проходили торжественные богослужения с участием императорской семьи, в нем похоронены правители Дома Романовых.