https://ria.ru/20250712/pravitelstvo-2028798937.html
Правительство утвердило перечень выставок военной продукции
Правительство утвердило перечень выставок военной продукции - РИА Новости, 13.07.2025
Правительство утвердило перечень выставок военной продукции
Правительство России утвердило перечень международных выставок продукции военного назначения, которые будут проводиться на территории страны в 2026 и 2027... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-12T19:25:00+03:00
2025-07-12T19:25:00+03:00
2025-07-13T01:58:00+03:00
безопасность
россия
кубинка
московская область (подмосковье)
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Правительство России утвердило перечень международных выставок продукции военного назначения, которые будут проводиться на территории страны в 2026 и 2027 годах, в частности, авиасалона МАКС, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "Утвердить прилагаемые перечень международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории РФ в 2026 году; перечень международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории РФ в 2027 году", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Международный авиационно-космический салон "МАКС-2026" пройдет в период с июля по август будущего года в Жуковском.В 2026 и 2027 годах в Кубинке Московской области пройдет Международная выставка "Продукция ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России". Кроме того, в июне 2026 года в Санкт-Петербурге и Кронштадте запланирован Международный военно-морской салон "ФЛОТ-2026", в сентябре в Казани – Международный салон средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность - 2026", в тот же период в Геленджике запланирована Международная выставка и научная конференция "Гидроавиасалон - 2026". Также в августе 2027 года в Кубинке будет организован международный военно-технический форум "АРМИЯ - 2027".
https://ria.ru/20250708/mishustin-2027919705.html
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кубинка
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безопасность, россия, кубинка, московская область (подмосковье), михаил мишустин, общество
Безопасность, Россия, Кубинка, Московская область (Подмосковье), Михаил Мишустин, Общество
Правительство утвердило перечень выставок военной продукции
Правительство утвердило проведение авиасалона МАКС в 2026 году