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Грузия почти вдвое нарастила импорт пшеницы из России - РИА Новости, 12.07.2025
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14:43 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/postavki-2028755307.html
Грузия почти вдвое нарастила импорт пшеницы из России
Грузия почти вдвое нарастила импорт пшеницы из России - РИА Новости, 12.07.2025
Грузия почти вдвое нарастила импорт пшеницы из России
Поставки пшеницы из России в Грузию по итогам мая этого года достигли максимальных значений с октября, увеличившись за год почти вдвое, а за месяц - на 15%,... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T14:43:00+03:00
2025-07-12T14:43:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Поставки пшеницы из России в Грузию по итогам мая этого года достигли максимальных значений с октября, увеличившись за год почти вдвое, а за месяц - на 15%, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Общий объем майского импорта Грузией российской пшеницы составил 9,2 миллиона долларов. Суммарно за первые пять месяцев этого года Москва продала Тбилиси пшеницы на 27,9 миллиона долларов, что на 14% больше, чем за такой же период годом ранее. Поставки российской пшеницы практически всегда были главными и постоянными для Грузии, однако она еще периодически закупает эту культуру в существенных объемах у Казахстана. По итогам мая 2025 года он занял в грузинском импорте второе место, продав пшеницы на почти 5 миллионов долларов, максимальных с сентября 2018 года. Это в 2,6 раза больше, чем в апреле. Грузия закупает казахскую пшеницу нерегулярно: после 2014 года поставки идут с многомесячными перерывами - длиной почти год или больше. Последний такой перерыв длился с июня 2022 года по ноябрь 2024. Кроме пшеницы из РФ в Грузию в мае этого года приезжала гречиха - на 329 тысяч долларов, овес - на 97 тысяч и ячмень - на 16 тысяч. Также, судя по данным статистики, Грузия приостановила импорт российской кукурузы: в мае импорта не было, а до этого он неравномерно снижался с локального пика в 1,2 миллиона долларов в декабре до лишь 35 тысяч долларов в апреле. При этом в прошлом мае поставки составили 1,4 миллиона долларов.
https://ria.ru/20250130/pshenitsa-1996509744.html
https://ria.ru/20250202/import-1996862790.html
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экономика, грузия, россия, москва
Экономика, Грузия, Россия, Москва
Грузия почти вдвое нарастила импорт пшеницы из России

Поставки пшеницы из России в Грузию достигли максимальных значений с октября

© РИА Новости / Дмитрий Степанов | Перейти в медиабанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
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Уборка пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Поставки пшеницы из России в Грузию по итогам мая этого года достигли максимальных значений с октября, увеличившись за год почти вдвое, а за месяц - на 15%, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Общий объем майского импорта Грузией российской пшеницы составил 9,2 миллиона долларов. Суммарно за первые пять месяцев этого года Москва продала Тбилиси пшеницы на 27,9 миллиона долларов, что на 14% больше, чем за такой же период годом ранее.
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Поставки российской пшеницы практически всегда были главными и постоянными для Грузии, однако она еще периодически закупает эту культуру в существенных объемах у Казахстана.
По итогам мая 2025 года он занял в грузинском импорте второе место, продав пшеницы на почти 5 миллионов долларов, максимальных с сентября 2018 года. Это в 2,6 раза больше, чем в апреле.
Грузия закупает казахскую пшеницу нерегулярно: после 2014 года поставки идут с многомесячными перерывами - длиной почти год или больше. Последний такой перерыв длился с июня 2022 года по ноябрь 2024.
Кроме пшеницы из РФ в Грузию в мае этого года приезжала гречиха - на 329 тысяч долларов, овес - на 97 тысяч и ячмень - на 16 тысяч.
Также, судя по данным статистики, Грузия приостановила импорт российской кукурузы: в мае импорта не было, а до этого он неравномерно снижался с локального пика в 1,2 миллиона долларов в декабре до лишь 35 тысяч долларов в апреле. При этом в прошлом мае поставки составили 1,4 миллиона долларов.
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