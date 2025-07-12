https://ria.ru/20250712/poshliny-2028786056.html

В Германии призвали не допускать эскалации торгового конфликта с США

В Германии призвали не допускать эскалации торгового конфликта с США - РИА Новости, 12.07.2025

В Германии призвали не допускать эскалации торгового конфликта с США

Правительство Германии, США и Европейская комиссия должны как можно скорее найти решение вопроса о пошлинах и избегать эскалации торгового конфликта, заявил... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T17:51:00+03:00

2025-07-12T17:51:00+03:00

2025-07-12T17:57:00+03:00

сша

германия

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Правительство Германии, США и Европейская комиссия должны как можно скорее найти решение вопроса о пошлинах и избегать эскалации торгового конфликта, заявил член правления Германского промышленного союза (BDI) Вольфганг Нидермарк. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отмечается, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары из стран Евросоюза. "Торговый конфликт между двумя экономическими регионами, которые так тесно связаны, наносит ущерб восстановлению экономики, инновационному потенциалу и в конечном итоге доверию к международному сотрудничеству", - заявил Нидермарк, чьи словам приводит деловое издание WirtschaftsWoche. Он призвал правительство ФРГ, Европейскую комиссию и правительство США "очень быстро найти решения в рамках предметного диалога и избегать эскалации". Оставшееся до вступления в силу пошлин время должно быть использовано для переговоров, добавил Нидермарк, "Не следует вынуждать ЕС к введению ответных мер", - предостерег он. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне введения США пошлин в 30% на товары ЕС заявила о сохраняющемся намерении заключить торговую сделку до 1 августа.

https://ria.ru/20250712/poshliny-2028777516.html

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, германия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире