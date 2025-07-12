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В Германии призвали не допускать эскалации торгового конфликта с США - РИА Новости, 12.07.2025
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17:51 12.07.2025 (обновлено: 17:57 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/poshliny-2028786056.html
В Германии призвали не допускать эскалации торгового конфликта с США
В Германии призвали не допускать эскалации торгового конфликта с США - РИА Новости, 12.07.2025
В Германии призвали не допускать эскалации торгового конфликта с США
Правительство Германии, США и Европейская комиссия должны как можно скорее найти решение вопроса о пошлинах и избегать эскалации торгового конфликта, заявил... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T17:51:00+03:00
2025-07-12T17:57:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Правительство Германии, США и Европейская комиссия должны как можно скорее найти решение вопроса о пошлинах и избегать эскалации торгового конфликта, заявил член правления Германского промышленного союза (BDI) Вольфганг Нидермарк. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отмечается, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары из стран Евросоюза. "Торговый конфликт между двумя экономическими регионами, которые так тесно связаны, наносит ущерб восстановлению экономики, инновационному потенциалу и в конечном итоге доверию к международному сотрудничеству", - заявил Нидермарк, чьи словам приводит деловое издание WirtschaftsWoche. Он призвал правительство ФРГ, Европейскую комиссию и правительство США "очень быстро найти решения в рамках предметного диалога и избегать эскалации". Оставшееся до вступления в силу пошлин время должно быть использовано для переговоров, добавил Нидермарк, "Не следует вынуждать ЕС к введению ответных мер", - предостерег он. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне введения США пошлин в 30% на товары ЕС заявила о сохраняющемся намерении заключить торговую сделку до 1 августа.
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сша, германия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире
США, Германия, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
В Германии призвали не допускать эскалации торгового конфликта с США

Нидермарк: Германия, США и ЕК должны скорее найти решение вопроса о пошлинах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Правительство Германии, США и Европейская комиссия должны как можно скорее найти решение вопроса о пошлинах и избегать эскалации торгового конфликта, заявил член правления Германского промышленного союза (BDI) Вольфганг Нидермарк.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отмечается, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары из стран Евросоюза.
"Торговый конфликт между двумя экономическими регионами, которые так тесно связаны, наносит ущерб восстановлению экономики, инновационному потенциалу и в конечном итоге доверию к международному сотрудничеству", - заявил Нидермарк, чьи словам приводит деловое издание WirtschaftsWoche.
Он призвал правительство ФРГ, Европейскую комиссию и правительство США "очень быстро найти решения в рамках предметного диалога и избегать эскалации". Оставшееся до вступления в силу пошлин время должно быть использовано для переговоров, добавил Нидермарк,
"Не следует вынуждать ЕС к введению ответных мер", - предостерег он.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне введения США пошлин в 30% на товары ЕС заявила о сохраняющемся намерении заключить торговую сделку до 1 августа.
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