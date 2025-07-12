https://ria.ru/20250712/pensii-2028711816.html
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии с 1 августа
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии с 1 августа - РИА Новости, 12.07.2025
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии с 1 августа
Пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, а также те, кто в июле получил первую группу инвалидности или ушел с работы, автоматически получат увеличенную... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T03:27:00+03:00
2025-07-12T03:27:00+03:00
2025-07-12T03:27:00+03:00
общество
сергей гаврилов
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, а также те, кто в июле получил первую группу инвалидности или ушел с работы, автоматически получат увеличенную пенсию с 1 августа, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). "Август 2025 года для многих пенсионеров станет месяцем, когда суммы в их выплатных документах изменятся. Причиной этому может стать то, что в июле в жизни некоторых из них произошли те самые события, которые законом определены как основания для пересмотра размеров пенсий", - сказал РИА Новости Гаврилов. Он отметил, что российская пенсионная система работает по принципу отсроченного действия: если право на надбавку появилось в одном месяце, то сама доплата отражается в выплатах со следующего, поэтому август приносит дополнительные средства тем, у кого в июле произошло что-то значимое - например, прекращение работы, достижение определённого возраста или изменение семейного положения. По словам депутата, самым частым основанием является достижение 80-летнего возраста, в таком случае с августа пенсионер начинает получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. "Размер базовой фиксированной части на 2025 год составляет 8 907 рублей 70 копеек, и при достижении 80 лет она увеличивается до 17 815 рублей 40 копеек. Всё это происходит автоматически, если данные о возрасте и статусе пенсионера есть в системе. Аналогичным образом вступает в силу и надбавка за уход в размере 1 314 рублей, если за пенсионером официально оформлен присмотр", - рассказал он. Парламентарий уточнил, что вторым частым основанием является установление первой группы инвалидности. "Если соответствующее медицинское решение вынесено в июле, то с августа человеку назначается удвоенная фиксированная выплата, вне зависимости от возраста. Это означает прибавку более чем на 8 900 рублей, а если у человека есть иждивенцы, сумма может быть ещё выше. Доплата за иждивенцев составляет 2 969 рублей 23 копейки на каждого нетрудоспособного члена семьи, максимум - за троих", - пояснил Гаврилов. Он добавил, что август также важен для тех, кто ушёл с работы в июле, поскольку в этом случае пенсионер переходит на полный объём выплат, включая те индексации, которые не применялись во время его трудовой деятельности. "Закон устанавливает, что перерасчёт производится с месяца, следующего за месяцем увольнения, а значит, именно в августе уволившиеся в июле получат пересчитанную пенсию. Правда, фактическое получение может быть сдвинуто на один-два месяца из-за сроков обработки данных, но выплата начисляется с момента возникновения права", - подчеркнул депутат. По его словам, август не несёт с собой общих повышений для всех, но становится месяцем ощутимых изменений для отдельных категорий пенсионеров. "Это период, когда в силу вступают заранее установленные законом правила: событие происходит в одном месяце - деньги добавляются в следующем. Система всё считает сама - если в базе уже есть сведения, что в июле произошли изменения, перерасчёт будет сделан автоматически. Человеку не нужно каждый раз что-то подтверждать: достаточно, чтобы нужные данные поступили в фонд. Если условия для надбавки наступили, пенсия в августе пересчитается сама", - заключил Гаврилов.
https://ria.ru/20250709/proekt-2028083158.html
https://ria.ru/20250709/pensii-2028046582.html
https://ria.ru/20250709/pensija-2028047286.html
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общество, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф
Общество, Сергей Гаврилов, Госдума РФ, КПРФ
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, а также те, кто в июле получил первую группу инвалидности или ушел с работы, автоматически получат увеличенную пенсию с 1 августа, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).
"Август 2025 года для многих пенсионеров станет месяцем, когда суммы в их выплатных документах изменятся. Причиной этому может стать то, что в июле в жизни некоторых из них произошли те самые события, которые законом определены как основания для пересмотра размеров пенсий", - сказал РИА Новости Гаврилов
.
Он отметил, что российская пенсионная система работает по принципу отсроченного действия: если право на надбавку появилось в одном месяце, то сама доплата отражается в выплатах со следующего, поэтому август приносит дополнительные средства тем, у кого в июле произошло что-то значимое - например, прекращение работы, достижение определённого возраста или изменение семейного положения.
По словам депутата, самым частым основанием является достижение 80-летнего возраста, в таком случае с августа пенсионер начинает получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии.
"Размер базовой фиксированной части на 2025 год составляет 8 907 рублей 70 копеек, и при достижении 80 лет она увеличивается до 17 815 рублей 40 копеек. Всё это происходит автоматически, если данные о возрасте и статусе пенсионера есть в системе. Аналогичным образом вступает в силу и надбавка за уход в размере 1 314 рублей, если за пенсионером официально оформлен присмотр", - рассказал он.
Парламентарий уточнил, что вторым частым основанием является установление первой группы инвалидности. "Если соответствующее медицинское решение вынесено в июле, то с августа человеку назначается удвоенная фиксированная выплата, вне зависимости от возраста. Это означает прибавку более чем на 8 900 рублей, а если у человека есть иждивенцы, сумма может быть ещё выше. Доплата за иждивенцев составляет 2 969 рублей 23 копейки на каждого нетрудоспособного члена семьи, максимум - за троих", - пояснил Гаврилов.
Он добавил, что август также важен для тех, кто ушёл с работы в июле, поскольку в этом случае пенсионер переходит на полный объём выплат, включая те индексации, которые не применялись во время его трудовой деятельности.
"Закон устанавливает, что перерасчёт производится с месяца, следующего за месяцем увольнения, а значит, именно в августе уволившиеся в июле получат пересчитанную пенсию. Правда, фактическое получение может быть сдвинуто на один-два месяца из-за сроков обработки данных, но выплата начисляется с момента возникновения права", - подчеркнул депутат.
По его словам, август не несёт с собой общих повышений для всех, но становится месяцем ощутимых изменений для отдельных категорий пенсионеров.
"Это период, когда в силу вступают заранее установленные законом правила: событие происходит в одном месяце - деньги добавляются в следующем. Система всё считает сама - если в базе уже есть сведения, что в июле произошли изменения, перерасчёт будет сделан автоматически. Человеку не нужно каждый раз что-то подтверждать: достаточно, чтобы нужные данные поступили в фонд. Если условия для надбавки наступили, пенсия в августе пересчитается сама", - заключил Гаврилов.