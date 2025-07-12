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Врачи удалили мужчине половину тела из-за рака кожи - РИА Новости, 12.07.2025
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21:13 12.07.2025 (обновлено: 23:10 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/operatsiya-2028810877.html
Врачи удалили мужчине половину тела из-за рака кожи
Врачи удалили мужчине половину тела из-за рака кожи - РИА Новости, 12.07.2025
Врачи удалили мужчине половину тела из-за рака кожи
Врачи московского НМИЦ онкологии имени Блохина провели уникальную операцию, удалив пациенту половину тела из-за рака кожи, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 12.07.2025
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Врачи московского НМИЦ онкологии имени Блохина провели уникальную операцию, удалив пациенту половину тела из-за рака кожи, рассказали РИА Новости в пресс-службе клиники. &quot;Хирурги НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России выполнили редчайшую операцию — гемикорпорэктомию, или удаление половины тела 43-летнему пациенту из города Вязьмы Смоленской области&quot;, — говорится в релизе.Сергей Филимоненков почти четверть века был прикован к инвалидной коляске из-за тяжелой травмы, которую получил в аварии. Кроме того, он перенес остеомиелит, а в 2024 году смоленские онкологи диагностировали у него рак кожи. К моменту постановки диагноза плоскоклеточный рак поразил практически всю поясничную область мужчины. &quot;Единственным шансом спасти жизнь этого пациента была гемикорпорэктомия. В нашей стране такую операцию до нас выполнили лишь единожды, в мире количество таких операций равняется 80, но они практически не описаны&quot;, — пояснил заведующий отделом онкоортопедии НМИЦ Ренат Валиев.Директор НМИЦ, главный внештатный специалист-онколог Минздрава, академик РАН Иван Стилиди решил выполнить сложное хирургическое вмешательство. Операция под его руководством длилась 12 часов. Через три недели после гемикорпорэктомии Сергей Филимоненков вместе с женой Маргаритой вернулся домой в Вязьму.
https://ria.ru/20240824/nejrohirurgi-1968211876.html
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общество, здоровье - общество, вязьма, россия, смоленск, российская академия наук
Общество, Здоровье - Общество, Вязьма, Россия, Смоленск, Российская академия наук
Врачи удалили мужчине половину тела из-за рака кожи

Врачи НМИЦ онкологии имени Блохина удалили пациенту половину тела из-за рака

© Depositphotos.com / spotmatikphotoГруппа врачей проводит операцию
Группа врачей проводит операцию - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Depositphotos.com / spotmatikphoto
Группа врачей проводит операцию. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Врачи московского НМИЦ онкологии имени Блохина провели уникальную операцию, удалив пациенту половину тела из-за рака кожи, рассказали РИА Новости в пресс-службе клиники.
«

"Хирурги НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России выполнили редчайшую операцию — гемикорпорэктомию, или удаление половины тела 43-летнему пациенту из города Вязьмы Смоленской области", — говорится в релизе.

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Сергей Филимоненков почти четверть века был прикован к инвалидной коляске из-за тяжелой травмы, которую получил в аварии. Кроме того, он перенес остеомиелит, а в 2024 году смоленские онкологи диагностировали у него рак кожи. К моменту постановки диагноза плоскоклеточный рак поразил практически всю поясничную область мужчины.
«

"Единственным шансом спасти жизнь этого пациента была гемикорпорэктомия. В нашей стране такую операцию до нас выполнили лишь единожды, в мире количество таких операций равняется 80, но они практически не описаны", — пояснил заведующий отделом онкоортопедии НМИЦ Ренат Валиев.

Директор НМИЦ, главный внештатный специалист-онколог Минздрава, академик РАН Иван Стилиди решил выполнить сложное хирургическое вмешательство.
Операция под его руководством длилась 12 часов. Через три недели после гемикорпорэктомии Сергей Филимоненков вместе с женой Маргаритой вернулся домой в Вязьму.
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