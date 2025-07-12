https://ria.ru/20250712/operatsiya-2028810877.html

Врачи удалили мужчине половину тела из-за рака кожи

Врачи удалили мужчине половину тела из-за рака кожи - РИА Новости, 12.07.2025

Врачи удалили мужчине половину тела из-за рака кожи

Врачи московского НМИЦ онкологии имени Блохина провели уникальную операцию, удалив пациенту половину тела из-за рака кожи, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T21:13:00+03:00

2025-07-12T21:13:00+03:00

2025-07-12T23:10:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Врачи московского НМИЦ онкологии имени Блохина провели уникальную операцию, удалив пациенту половину тела из-за рака кожи, рассказали РИА Новости в пресс-службе клиники. "Хирурги НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России выполнили редчайшую операцию — гемикорпорэктомию, или удаление половины тела 43-летнему пациенту из города Вязьмы Смоленской области", — говорится в релизе.Сергей Филимоненков почти четверть века был прикован к инвалидной коляске из-за тяжелой травмы, которую получил в аварии. Кроме того, он перенес остеомиелит, а в 2024 году смоленские онкологи диагностировали у него рак кожи. К моменту постановки диагноза плоскоклеточный рак поразил практически всю поясничную область мужчины. "Единственным шансом спасти жизнь этого пациента была гемикорпорэктомия. В нашей стране такую операцию до нас выполнили лишь единожды, в мире количество таких операций равняется 80, но они практически не описаны", — пояснил заведующий отделом онкоортопедии НМИЦ Ренат Валиев.Директор НМИЦ, главный внештатный специалист-онколог Минздрава, академик РАН Иван Стилиди решил выполнить сложное хирургическое вмешательство. Операция под его руководством длилась 12 часов. Через три недели после гемикорпорэктомии Сергей Филимоненков вместе с женой Маргаритой вернулся домой в Вязьму.

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https://ria.ru/20250604/vrach-2020839228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, вязьма, россия, смоленск, российская академия наук