Переселенцы из Карабаха проводят сидячую демонстрацию в центре Еревана
На площади Свободы в Ереване начался сидячий митинг армянских переселенцев
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ЕРЕВАН, 12 июл - РИА Новости. Организаторы митинга армянских переселенцев из Нагорного Карабаха заявили о проведении сидячей демонстрации на площади Свободы, передает корреспондент РИА Новости.
Акция организована советом по защите прав арцахцев (Арцах - армянское название Карабаха). Митинг был санкционирован властями, но полиция и мэрия Еревана не разрешили шествие к зданиям парламента и правительства.
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"В случае проведения шествия полиция применит силу. Мы остаемся здесь, начинаем сидячую демонстрацию и уйдем отсюда последними", - заявил от имени организаторов член совета Артак Мкртчян. Демонстранты намерены провести на площади ночь, но устанавливать палатки полиция им запретила.
Участники митинга требуют защитить права переселенцев из Карабаха, в том числе на возвращение в родные дома, решить социальные жилищные проблемы, реализовать программы содействия, пресечь отток карабахских армян из Армении.
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы.
Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.