https://ria.ru/20250712/makron-2028821430.html

Макрон предупредил США об ответе ЕС на меры Трампа

Макрон предупредил США об ответе ЕС на меры Трампа - РИА Новости, 12.07.2025

Макрон предупредил США об ответе ЕС на меры Трампа

В Евросоюзе ускорят подготовку ответных мер на американские пошлины, написал президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T23:24:00+03:00

2025-07-12T23:24:00+03:00

2025-07-12T23:47:00+03:00

сша

франция

эммануэль макрон

еврокомиссия

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Евросоюзе ускорят подготовку ответных мер на американские пошлины, написал президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X."Вместе с председателем Европейской комиссии Франция выражает решительное неодобрение в связи с объявлением о введении 30-процентных пошлин на экспорт ЕС в США с 1 августа", — заявил он.По словам Макрона, Еврокомиссия должна продемонстрировать готовность ЕС защищать свои интересы."Это подразумевает ускорение разработки действенных мер противодействия, <…> если соглашение не будет достигнуто к 1 августа", — подчеркнул французский президент.Макрон также отметил, что, хотя переговоры между Еврокомиссией и США основывались на серьезном предложении со стороны ЕС, они не привели к достижению договоренности.Сегодня Трамп объявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза. При этом он предупредил, что если ЕС захочет ответить повышением собственных тарифов на американские товары, то США прибавят их величину к своим 30 процентам.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС все еще надеется заключить торговую сделку до 1 августа.Торговые пошлины ТрампаПосле возвращения в Белый дом американский президент начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные. При этом уже через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими торговыми партнерами.По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в США и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, поскольку компании вынуждены за свой счет компенсировать рост издержек. Тем не менее рынки все чаще игнорируют жесткие заявления Трампа, поскольку ранее он уже не раз смягчал введенные меры после резкой реакции инвесторов.Телеканал NBC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник сообщал, что американские министры финансов и торговли убеждали президента приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Местные чиновники также выражали опасения, что решение Трампа спровоцирует новый мировой финансовый кризис.

https://ria.ru/20250712/ssha-2028775384.html

https://ria.ru/20250711/tramp-2028476945.html

https://ria.ru/20250708/poshliny-2027996310.html

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сша, франция, эммануэль макрон, еврокомиссия, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире