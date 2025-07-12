Рейтинг@Mail.ru
Макрон предупредил США об ответе ЕС на меры Трампа - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:24 12.07.2025 (обновлено: 23:47 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/makron-2028821430.html
Макрон предупредил США об ответе ЕС на меры Трампа
Макрон предупредил США об ответе ЕС на меры Трампа - РИА Новости, 12.07.2025
Макрон предупредил США об ответе ЕС на меры Трампа
В Евросоюзе ускорят подготовку ответных мер на американские пошлины, написал президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T23:24:00+03:00
2025-07-12T23:47:00+03:00
сша
франция
эммануэль макрон
еврокомиссия
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_762c6940cf2364ea2c00ebcad1185864.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Евросоюзе ускорят подготовку ответных мер на американские пошлины, написал президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X."Вместе с председателем Европейской комиссии Франция выражает решительное неодобрение в связи с объявлением о введении 30-процентных пошлин на экспорт ЕС в США с 1 августа", — заявил он.По словам Макрона, Еврокомиссия должна продемонстрировать готовность ЕС защищать свои интересы."Это подразумевает ускорение разработки действенных мер противодействия, &lt;…&gt; если соглашение не будет достигнуто к 1 августа", — подчеркнул французский президент.Макрон также отметил, что, хотя переговоры между Еврокомиссией и США основывались на серьезном предложении со стороны ЕС, они не привели к достижению договоренности.Сегодня Трамп объявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза. При этом он предупредил, что если ЕС захочет ответить повышением собственных тарифов на американские товары, то США прибавят их величину к своим 30 процентам.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС все еще надеется заключить торговую сделку до 1 августа.Торговые пошлины ТрампаПосле возвращения в Белый дом американский президент начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные. При этом уже через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими торговыми партнерами.По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в США и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, поскольку компании вынуждены за свой счет компенсировать рост издержек. Тем не менее рынки все чаще игнорируют жесткие заявления Трампа, поскольку ранее он уже не раз смягчал введенные меры после резкой реакции инвесторов.Телеканал NBC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник сообщал, что американские министры финансов и торговли убеждали президента приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Местные чиновники также выражали опасения, что решение Трампа спровоцирует новый мировой финансовый кризис.
https://ria.ru/20250712/ssha-2028775384.html
https://ria.ru/20250711/tramp-2028476945.html
https://ria.ru/20250708/poshliny-2027996310.html
сша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2551bf77574a4e2b155861d36bff244.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, франция, эммануэль макрон, еврокомиссия, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Франция, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Макрон предупредил США об ответе ЕС на меры Трампа

Макрон: Европа ускорит подготовку ответных мер на пошлины США

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Евросоюзе ускорят подготовку ответных мер на американские пошлины, написал президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.
"Вместе с председателем Европейской комиссии Франция выражает решительное неодобрение в связи с объявлением о введении 30-процентных пошлин на экспорт ЕС в США с 1 августа", — заявил он.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
ЕС пригрозил США контрмерами в случае провала торговых переговоров
Вчера, 17:01
По словам Макрона, Еврокомиссия должна продемонстрировать готовность ЕС защищать свои интересы.
"Это подразумевает ускорение разработки действенных мер противодействия, <…> если соглашение не будет достигнуто к 1 августа", — подчеркнул французский президент.
Макрон также отметил, что, хотя переговоры между Еврокомиссией и США основывались на серьезном предложении со стороны ЕС, они не привели к достижению договоренности.
Сегодня Трамп объявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза. При этом он предупредил, что если ЕС захочет ответить повышением собственных тарифов на американские товары, то США прибавят их величину к своим 30 процентам.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС все еще надеется заключить торговую сделку до 1 августа.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
СМИ рассказали, почему Трамп ввел пошлины на товары из Бразилии
11 июля, 04:25

Торговые пошлины Трампа

После возвращения в Белый дом американский президент начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные. При этом уже через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими торговыми партнерами.
По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в США и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, поскольку компании вынуждены за свой счет компенсировать рост издержек. Тем не менее рынки все чаще игнорируют жесткие заявления Трампа, поскольку ранее он уже не раз смягчал введенные меры после резкой реакции инвесторов.
Телеканал NBC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник сообщал, что американские министры финансов и торговли убеждали президента приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Местные чиновники также выражали опасения, что решение Трампа спровоцирует новый мировой финансовый кризис.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Стало известно, во сколько обойдутся странам пошлины Трампа
8 июля, 18:10
 
СШАФранцияЭммануэль МакронЕврокомиссияЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала