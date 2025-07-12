https://ria.ru/20250712/lukashenko-2028785221.html
Лукашенко принял в гражданство Белоруссии 245 человек
Лукашенко принял в гражданство Белоруссии 245 человек - РИА Новости, 12.07.2025
Лукашенко принял в гражданство Белоруссии 245 человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о приеме в гражданство республики 245 человек, сообщила пресс-служба главы государства. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T17:46:00+03:00
2025-07-12T17:46:00+03:00
2025-07-12T17:46:00+03:00
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МИНСК, 12 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о приеме в гражданство республики 245 человек, сообщила пресс-служба главы государства. "Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 июля подписал указ о приеме в белорусское гражданство 245 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что главой государства удовлетворены заявления о приеме в гражданство Белоруссии иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в республике. "Новыми гражданами Беларуси стали лица, прибывшие из 16 государств: Украины, России, Молдовы, Казахстана, Армении, Латвии, Египта, Ирана, Ливана, Сирии и других. Одновременно принято решение об отклонении заявлений о приеме в гражданство ряда лиц, неоднократно нарушавших законы Беларуси", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250702/lukashenko-2026682635.html
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в мире, белоруссия, украина, россия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Украина, Россия, Александр Лукашенко
Лукашенко принял в гражданство Белоруссии 245 человек
Лукашенко подписал указ о приеме в гражданство 245 человек