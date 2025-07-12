https://ria.ru/20250712/kosmos-2028767113.html
Астрономы рассказали о росте активности Солнца
Астрономы рассказали о росте активности Солнца - РИА Новости, 12.07.2025
Астрономы рассказали о росте активности Солнца
Активность Солнца выросла примерно в три раза по сравнению со средними значениями июля, за неполные двое суток произошло 17 вспышек, процесс имеет глобальный... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T16:11:00+03:00
2025-07-12T16:11:00+03:00
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мощные вспышки на солнце
в мире
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Активность Солнца выросла примерно в три раза по сравнению со средними значениями июля, за неполные двое суток произошло 17 вспышек, процесс имеет глобальный характер, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН."На Солнце с середины вчерашнего дня (11 июля. — Прим. ред.) наблюдается быстрое увеличение числа и площади активных центров, в том числе на обратной стороне, невидимой с Земли, которую сейчас наблюдает европейский космический аппарат Solar Orbiter. Иными словами, рост активности имеет глобальный характер", — говорится в сообщении на сайте лаборатории.По информации ученых, с утра субботы на левом краю Солнца зарегистрированы две вспышки уровня M, которые считаются сильными. Как отметили астрономы, за неполные двое суток, с 11 по 12 июля на Солнце произошло 17 вспышек. Это соответствует росту вспышечной активности примерно в три раза по сравнению со средними значениями июля.Ученые подчеркнули, что этот рост активности пока не создал прямых угроз для Земли.Как ранее рассказал РИА Новости глава лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, риски крупных вспышек на Солнце и магнитных бурь на Земле сохранятся еще два-три года. Исходя из поступивших в мае данных, он предположил, что максимум текущего 25-го цикла пройден. Солнечная активность находится на выраженной стадии спада, которая завершится к 2030-му. Следующий пик наступит в районе 2034-2036 годов.Ученый спрогнозировал, что наступающая продолжительная фаза спада солнечного цикла будет по-прежнему сопровождаться рисками крупных вспышек и магнитных бурь, особенно в первые два-три года после прохождения верхней точки. Так, в начале июня произошли две магнитные бури, которые стали самыми продолжительными с 2017 года. История двух предыдущих циклов показывает, что самые крупные вспышки наблюдались не в максимуме, а на ветви спада солнечной активности, отметил Богачев.
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Активность Солнца, возросшая в несколько раз по сравнению со средними значениями июля
Активность Солнца выросла примерно в 3 раза по сравнению со средними значениями июля, за неполных двое суток произошло 17 вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Астрономы добавили, что этот процесс имеет глобальный характер, но этот рост активности пока не создал прямых угроз для Земли.
2025-07-12T16:11
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земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце, в мире, космос
Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, В мире, Космос
Астрономы рассказали о росте активности Солнца
ИКИ РАН: активность Солнца выросла примерно в три раза
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Активность Солнца выросла примерно в три раза по сравнению со средними значениями июля, за неполные двое суток произошло 17 вспышек, процесс имеет глобальный характер, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"На Солнце с середины вчерашнего дня (11 июля. — Прим. ред.) наблюдается быстрое увеличение числа и площади активных центров, в том числе на обратной стороне, невидимой с Земли
, которую сейчас наблюдает европейский космический аппарат Solar Orbiter. Иными словами, рост активности имеет глобальный характер", — говорится в сообщении на сайте лаборатории.
По информации ученых, с утра субботы на левом краю Солнца зарегистрированы две вспышки уровня M, которые считаются сильными.
Как отметили астрономы, за неполные двое суток, с 11 по 12 июля на Солнце произошло 17 вспышек. Это соответствует росту вспышечной активности примерно в три раза по сравнению со средними значениями июля.
Ученые подчеркнули, что этот рост активности пока не создал прямых угроз для Земли.
Как ранее рассказал РИА Новости глава лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, риски крупных вспышек на Солнце и магнитных бурь на Земле сохранятся еще два-три года. Исходя из поступивших в мае данных, он предположил, что максимум текущего 25-го цикла пройден. Солнечная активность находится на выраженной стадии спада, которая завершится к 2030-му. Следующий пик наступит в районе 2034-2036 годов.
Ученый спрогнозировал, что наступающая продолжительная фаза спада солнечного цикла будет по-прежнему сопровождаться рисками крупных вспышек и магнитных бурь, особенно в первые два-три года после прохождения верхней точки. Так, в начале июня произошли две магнитные бури, которые стали самыми продолжительными с 2017 года. История двух предыдущих циклов показывает, что самые крупные вспышки наблюдались не в максимуме, а на ветви спада солнечной активности, отметил Богачев.