Киселев ответил на обвинения Совета прессы Азербайджана в адрес Sputnik
Киселев: обвинения Совета прессы Азербайджана в адрес Sputnik пусты как барабан
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГенеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Совет прессы Азербайджана не может привести подтверждение того, что агентство Sputnik якобы занималось подрывной деятельностью в этой стране, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Обвинения Совета прессы Азербайджана пусты как барабан. Коллеги не могут привести ни одного примера в подтверждение своего тезиса, что Sputnik Азербайджан занимался подрывной деятельностью в стране", — подчеркнул он.
В четверг Союз журналистов России (СЖР) направил письмо международным организациям с призывом содействовать немедленному освобождению сотрудников Sputnik Азербайджан, незаконно задержанных 30 июня в Баку.
Совет прессы Азербайджана в ответ выступил с голословными обвинениями в адрес российской стороны. Там заявили, что Москва якобы использовала Sputnik как инструмент внешнеполитического влияния, поэтому, как утверждается, "речи о притеснении СМИ в республике не идет".
Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку
- Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
- По предварительным данным, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
- Суд арестовал до 19 июля восьмерых — Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира и Камала Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Азиза Абасова.
- В понедельник, 30 июня, МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik. Местные силовики безосновательно задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Суд арестовал их на четыре месяца.
По словам гендиректора "России сегодня" Дмитрия Киселева, у Баку не было и нет претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан. В апреле стороны договорились уладить формальности через межправительственное соглашение и продолжить работу агентства в республике по временной юридической схеме. Но Баку так и не предоставил ее. Редакция работала в ожидании документа, пока туда не пришли силовики. Медиагруппа будет защищать журналистов правовыми методами, при этом сложившаяся ситуация, отметил Киселев, не правовая, а искусственно раздутая политически.
- МИД России вызвал посла Азербайджана, ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия силовиков в Екатеринбурге были законны.
- Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.