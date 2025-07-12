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Киселев ответил на обвинения Совета прессы Азербайджана в адрес Sputnik - РИА Новости, 12.07.2025
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14:53 12.07.2025 (обновлено: 15:56 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/kiselev-2028756733.html
Киселев ответил на обвинения Совета прессы Азербайджана в адрес Sputnik
Киселев ответил на обвинения Совета прессы Азербайджана в адрес Sputnik - РИА Новости, 12.07.2025
Киселев ответил на обвинения Совета прессы Азербайджана в адрес Sputnik
Совет прессы Азербайджана не может привести подтверждение того, что агентство Sputnik якобы занималось подрывной деятельностью в этой стране, заявил РИА Новости РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T14:53:00+03:00
2025-07-12T15:56:00+03:00
в мире
азербайджан
россия
баку
дмитрий киселев
дмитрий песков
мария захарова
sputnik азербайджан
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Совет прессы Азербайджана не может привести подтверждение того, что агентство Sputnik якобы занималось подрывной деятельностью в этой стране, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Обвинения Совета прессы Азербайджана пусты как барабан. Коллеги не могут привести ни одного примера в подтверждение своего тезиса, что Sputnik Азербайджан занимался подрывной деятельностью в стране", — подчеркнул он.В четверг Союз журналистов России (СЖР) направил письмо международным организациям с призывом содействовать немедленному освобождению сотрудников Sputnik Азербайджан, незаконно задержанных 30 июня в Баку.Совет прессы Азербайджана в ответ выступил с голословными обвинениями в адрес российской стороны. Там заявили, что Москва якобы использовала Sputnik как инструмент внешнеполитического влияния, поэтому, как утверждается, "речи о притеснении СМИ в республике не идет".Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку
https://ria.ru/20250703/azerbaydzhan-2027018477.html
https://ria.ru/20250703/azerbaydzhan-2027013275.html
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Дмитрий Киселев о ситуации с задержанными в Баку сотрудниками Sputnik Азербайджан
Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что медиагруппу тревожат условия, в которых содержатся задержанные в Баку сотрудники Sputnik Азербайджан. "Тревожит насилие, которое совершается по отношению к совершенно невиновным людям, потому что лишение свободы – это, конечно, насилие. Потому что им вменяют какие-то совершенно немыслимые, какие-то экономические преступления, там какое-то мошенничество и так далее. То есть ничем подобным они не занимались", - сообщил Киселев в интервью телеканалу "Россия 1" Он добавил, что агентство будет защищать журналистов правовыми методами, отметив при этом, что ситуация "не правовая, а искусственно раздутая политически".
2025-07-12T14:53
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Задержание директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан
Так азербайджанская полиция жестко задержала после "спецоперации" директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан.
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в мире, азербайджан, россия, баку, дмитрий киселев, дмитрий песков, мария захарова, sputnik азербайджан, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, союз журналистов россии, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург
В мире, Азербайджан, Россия, Баку, Дмитрий Киселев, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Sputnik Азербайджан, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку, Союз журналистов России, Следственный комитет России (СК РФ), Екатеринбург
Киселев ответил на обвинения Совета прессы Азербайджана в адрес Sputnik

Киселев: обвинения Совета прессы Азербайджана в адрес Sputnik пусты как барабан

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГенеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Совет прессы Азербайджана не может привести подтверждение того, что агентство Sputnik якобы занималось подрывной деятельностью в этой стране, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Обвинения Совета прессы Азербайджана пусты как барабан. Коллеги не могут привести ни одного примера в подтверждение своего тезиса, что Sputnik Азербайджан занимался подрывной деятельностью в стране", — подчеркнул он.
Игорь Картавых и Евгений Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Консул встретился с главой редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактором
3 июля, 18:20
В четверг Союз журналистов России (СЖР) направил письмо международным организациям с призывом содействовать немедленному освобождению сотрудников Sputnik Азербайджан, незаконно задержанных 30 июня в Баку.
Совет прессы Азербайджана в ответ выступил с голословными обвинениями в адрес российской стороны. Там заявили, что Москва якобы использовала Sputnik как инструмент внешнеполитического влияния, поэтому, как утверждается, "речи о притеснении СМИ в республике не идет".
Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде
3 июля, 17:56

Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку

  • Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
  • По предварительным данным, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
  • Суд арестовал до 19 июля восьмерых — Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира и Камала Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Азиза Абасова.
Эльшан Ибрагимов - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
СМИ: главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортировали из России
9 июля, 20:49
  • В понедельник, 30 июня, МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik. Местные силовики безосновательно задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Суд арестовал их на четыре месяца.

По словам гендиректора "России сегодня" Дмитрия Киселева, у Баку не было и нет претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан. В апреле стороны договорились уладить формальности через межправительственное соглашение и продолжить работу агентства в республике по временной юридической схеме. Но Баку так и не предоставил ее. Редакция работала в ожидании документа, пока туда не пришли силовики. Медиагруппа будет защищать журналистов правовыми методами, при этом сложившаяся ситуация, отметил Киселев, не правовая, а искусственно раздутая политически.

  • МИД России вызвал посла Азербайджана, ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия силовиков в Екатеринбурге были законны.
  • Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.
 
В миреАзербайджанРоссияБакуДмитрий КиселевДмитрий ПесковМария ЗахароваSputnik АзербайджанРейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в БакуСоюз журналистов РоссииСледственный комитет России (СК РФ)Екатеринбург
 
 
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