https://ria.ru/20250712/kiselev-2028756733.html

Киселев ответил на обвинения Совета прессы Азербайджана в адрес Sputnik

Киселев ответил на обвинения Совета прессы Азербайджана в адрес Sputnik - РИА Новости, 12.07.2025

Киселев ответил на обвинения Совета прессы Азербайджана в адрес Sputnik

Совет прессы Азербайджана не может привести подтверждение того, что агентство Sputnik якобы занималось подрывной деятельностью в этой стране, заявил РИА Новости РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T14:53:00+03:00

2025-07-12T14:53:00+03:00

2025-07-12T15:56:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Совет прессы Азербайджана не может привести подтверждение того, что агентство Sputnik якобы занималось подрывной деятельностью в этой стране, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Обвинения Совета прессы Азербайджана пусты как барабан. Коллеги не могут привести ни одного примера в подтверждение своего тезиса, что Sputnik Азербайджан занимался подрывной деятельностью в стране", — подчеркнул он.В четверг Союз журналистов России (СЖР) направил письмо международным организациям с призывом содействовать немедленному освобождению сотрудников Sputnik Азербайджан, незаконно задержанных 30 июня в Баку.Совет прессы Азербайджана в ответ выступил с голословными обвинениями в адрес российской стороны. Там заявили, что Москва якобы использовала Sputnik как инструмент внешнеполитического влияния, поэтому, как утверждается, "речи о притеснении СМИ в республике не идет".Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку

https://ria.ru/20250703/azerbaydzhan-2027018477.html

https://ria.ru/20250703/azerbaydzhan-2027013275.html

https://ria.ru/20250709/smi-2028227030.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Киселев о ситуации с задержанными в Баку сотрудниками Sputnik Азербайджан Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что медиагруппу тревожат условия, в которых содержатся задержанные в Баку сотрудники Sputnik Азербайджан. "Тревожит насилие, которое совершается по отношению к совершенно невиновным людям, потому что лишение свободы – это, конечно, насилие. Потому что им вменяют какие-то совершенно немыслимые, какие-то экономические преступления, там какое-то мошенничество и так далее. То есть ничем подобным они не занимались", - сообщил Киселев в интервью телеканалу "Россия 1" Он добавил, что агентство будет защищать журналистов правовыми методами, отметив при этом, что ситуация "не правовая, а искусственно раздутая политически". 2025-07-12T14:53 true PT1M42S

Задержание директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан Так азербайджанская полиция жестко задержала после "спецоперации" директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан. 2025-07-12T14:53 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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