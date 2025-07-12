https://ria.ru/20250712/kirill-2028765504.html

Возрождение церкви говорит о силе Бога, заявил патриарх Кирилл

Возрождение церкви говорит о силе Бога, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 12.07.2025

Возрождение церкви говорит о силе Бога, заявил патриарх Кирилл

Возрождение церкви в России вопреки десятилетиям гонений на веру, организованных советской властью, говорит о том, что Господь сильнее любых человеческих сил, в РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T16:01:00+03:00

2025-07-12T16:01:00+03:00

2025-07-12T16:01:00+03:00

россия

санкт-петербург

российская империя

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

санкт-петербургская митрополия

общество

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Возрождение церкви в России вопреки десятилетиям гонений на веру, организованных советской властью, говорит о том, что Господь сильнее любых человеческих сил, в том числе политических, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. В Русской православной церкви 12 июля отмечают день святых апостолов Петра и Павла, накануне завершился Петров пост. Патриарх Кирилл в субботу возглавил праздничное богослужение в Петропавловском соборе, для которого этот день является престольным праздником. Глава Русской православной церкви напомнил, что Российская империя была оплотом православия, и никто не мог тогда подумать, что "группа заговорщиков" - большевиков сможет сделать так, что Россия на десятилетия станет атеистической страной. Весь народ неверующим не стал, продолжил патриарх, но атеизм стал господствующей идеологией, на основании которой вырабатывалась политика, ставилась задача уничтожения православной веры - и на решение этой задачи были брошены силы. "Господь остановил это опасное течение истории... Неужели эти старушки, которые оставались верующими, превзошли силу сверхдержавы - почему рухнул атеистический режим, почему мы снова в этом историческом кафедральном соборе Петербурга совершаем богослужение? Кто-то скажет: "Стечение обстоятельств, появление политических лидеров". И то, и другое присутствовало, но такой тектонический перелом жизни страны не мог произойти просто потому, что кто-то так решил сделать... Это говорит о том, что Бог сильнее всяких человеческих сил. Нет ни одной человеческой силы - ни политической, ни научной, ни административной - которая могла бы противостоять воле Божьей", - сказал патриарх Кирилл. Вместе с тем он отметил, что Господь попускает людям жить по их воле, и нередко такая жизнь приводит к тяжелейшим последствиям, и многие "из своего личного опыта знают, как это бывает тяжко". По словам патриарха, Россия стала удивительной страной, перемены в ее жизни выражаются и в том, что глава государства - искреннее верующий, церковный человек. "В России это произошло - и опять-таки не потому, что мы такие, а потому, что Господь, видимо, через страдания нашего народа, муки, которые люди претерпевали, в том числе и защищая православие, обратил гнев свой на милость", - заключил глава Русской православной церкви. Как ранее рассказывала РИА Новости глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова, день святых апостолов Петра и Павла – важный для Санкт-Петербурга праздник, который можно назвать "именинами города, названного в честь святого апостола Петра". По ее словам, Петропавловский собор - один из символов Петербурга, ведь он был главным храмом империи до Исаакиевского собора, здесь проходили торжественные богослужения с участием императорской семьи, в нем похоронены представители дома Романовых.

https://ria.ru/20250302/patriarkh-2002575583.html

https://ria.ru/20250712/religiya-2028764267.html

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россия, санкт-петербург, российская империя, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, санкт-петербургская митрополия, общество