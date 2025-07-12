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Казахстан решил принять посла Афганистана - РИА Новости, 12.07.2025
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16:25 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/kazahstan-2028767996.html
Казахстан решил принять посла Афганистана
Казахстан решил принять посла Афганистана - РИА Новости, 12.07.2025
Казахстан решил принять посла Афганистана
Казахстан принял решение в ближайшем будущем принять посла Афганистана в Астане, одновременно повысив уровень своего дипломатического представительства в Кабуле РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T16:25:00+03:00
2025-07-12T16:25:00+03:00
в мире
казахстан
афганистан
кабул (город)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Казахстан принял решение в ближайшем будущем принять посла Афганистана в Астане, одновременно повысив уровень своего дипломатического представительства в Кабуле до посла, сообщил в субботу информационный портал Ariana news со ссылкой на заявление директора управления по связям с общественностью министерства иностранных дел Афганистана Зию Ахмада. По словам дипломата, "это решение было передано министром иностранных дел Казахстана его афганскому коллеге и рассматривается как важный сигнал возобновления политического взаимодействия между двумя странами". Россия пока является единственной страной, которая официально признала правительство Исламского эмирата Афганистан. Вместе с тем Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Пакистан назначили своих послов в Кабул, что является шагом к признанию.
https://ria.ru/20250703/afganistan-2027053111.html
казахстан
афганистан
кабул (город)
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в мире, казахстан, афганистан, кабул (город)
В мире, Казахстан, Афганистан, Кабул (город)
Казахстан решил принять посла Афганистана

Казахстан примет афганского посла, повысив уровень диппредставительства в Кабуле

© Фото : Саламат АязбайВид Астаны
Вид Астаны - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : Саламат Аязбай
Вид Астаны. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Казахстан принял решение в ближайшем будущем принять посла Афганистана в Астане, одновременно повысив уровень своего дипломатического представительства в Кабуле до посла, сообщил в субботу информационный портал Ariana news со ссылкой на заявление директора управления по связям с общественностью министерства иностранных дел Афганистана Зию Ахмада.
По словам дипломата, "это решение было передано министром иностранных дел Казахстана его афганскому коллеге и рассматривается как важный сигнал возобновления политического взаимодействия между двумя странами".
Россия пока является единственной страной, которая официально признала правительство Исламского эмирата Афганистан. Вместе с тем Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Пакистан назначили своих послов в Кабул, что является шагом к признанию.
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко принимает в Москве копии верительных грамот у вновь назначенного посла Исламского Эмирата Афганистан в РФ Гуль Хасана Хасана - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Россия признала Исламский Эмират Афганистан
3 июля, 21:13
 
В миреКазахстанАфганистанКабул (город)
 
 
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