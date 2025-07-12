https://ria.ru/20250712/kazahstan-2028767996.html

Казахстан решил принять посла Афганистана

Казахстан решил принять посла Афганистана - РИА Новости, 12.07.2025

Казахстан решил принять посла Афганистана

Казахстан принял решение в ближайшем будущем принять посла Афганистана в Астане, одновременно повысив уровень своего дипломатического представительства в Кабуле РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T16:25:00+03:00

2025-07-12T16:25:00+03:00

2025-07-12T16:25:00+03:00

в мире

казахстан

афганистан

кабул (город)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Казахстан принял решение в ближайшем будущем принять посла Афганистана в Астане, одновременно повысив уровень своего дипломатического представительства в Кабуле до посла, сообщил в субботу информационный портал Ariana news со ссылкой на заявление директора управления по связям с общественностью министерства иностранных дел Афганистана Зию Ахмада. По словам дипломата, "это решение было передано министром иностранных дел Казахстана его афганскому коллеге и рассматривается как важный сигнал возобновления политического взаимодействия между двумя странами". Россия пока является единственной страной, которая официально признала правительство Исламского эмирата Афганистан. Вместе с тем Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Пакистан назначили своих послов в Кабул, что является шагом к признанию.

https://ria.ru/20250703/afganistan-2027053111.html

казахстан

афганистан

кабул (город)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, казахстан, афганистан, кабул (город)