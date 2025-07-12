https://ria.ru/20250712/karikatura-2028801049.html

AFP: в Турции арестовали главреда журнала за карикатуру на пророков

AFP: в Турции арестовали главреда журнала за карикатуру на пророков - РИА Новости, 12.07.2025

AFP: в Турции арестовали главреда журнала за карикатуру на пророков

Главный редактор турецкого сатирического журнала Leman, опубликовавшего ранее карикатуру на пророка Мухаммеда, арестован при возвращении из Франции в Турцию,... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T19:39:00+03:00

2025-07-12T19:39:00+03:00

2025-07-12T19:39:00+03:00

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АНКАРА, 12 июл - РИА Новости. Главный редактор турецкого сатирического журнала Leman, опубликовавшего ранее карикатуру на пророка Мухаммеда, арестован при возвращении из Франции в Турцию, передает агентство Франс Пресс. В отношении редакции Leman в Турции в конце июня было начато расследование из-за публикации карикатуры на пророка Мухаммеда, четыре человека задержаны, у офиса издания была устроена акция протеста, возникли беспорядки, в соцсетях верующие возмущались публикацией журнала. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал случившееся "подлой провокацией". "В субботу главный редактор журнала Аслан Оздемир был арестован, когда он летел из Франции обратно в Турцию", - сообщает агентство. По его данным, редакция отрицает связь между изображенным на карикатуре человеком и пророком Мухаммедом. "Четыре сотрудника журнала были задержаны в начале июля из-за карикатуры, которую президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал "отвратительной провокацией" и "преступлением на почве ненависти", предупредив, что ее авторам придется ответить за "неуважение к пророку". Журнал и его сотрудники решительно отрицают какую-либо связь между опубликованной в журнале иллюстрацией, на которой изображен человек по имени Мухаммед, и пророком Мухаммедом", - пишет агентство.

https://rsport.ria.ru/20240728/olimpiada-1962550121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, франция, реджеп тайип эрдоган