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AFP: в Турции арестовали главреда журнала за карикатуру на пророков - РИА Новости, 12.07.2025
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19:39 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/karikatura-2028801049.html
AFP: в Турции арестовали главреда журнала за карикатуру на пророков
AFP: в Турции арестовали главреда журнала за карикатуру на пророков - РИА Новости, 12.07.2025
AFP: в Турции арестовали главреда журнала за карикатуру на пророков
Главный редактор турецкого сатирического журнала Leman, опубликовавшего ранее карикатуру на пророка Мухаммеда, арестован при возвращении из Франции в Турцию,... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T19:39:00+03:00
2025-07-12T19:39:00+03:00
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АНКАРА, 12 июл - РИА Новости. Главный редактор турецкого сатирического журнала Leman, опубликовавшего ранее карикатуру на пророка Мухаммеда, арестован при возвращении из Франции в Турцию, передает агентство Франс Пресс. В отношении редакции Leman в Турции в конце июня было начато расследование из-за публикации карикатуры на пророка Мухаммеда, четыре человека задержаны, у офиса издания была устроена акция протеста, возникли беспорядки, в соцсетях верующие возмущались публикацией журнала. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал случившееся "подлой провокацией". "В субботу главный редактор журнала Аслан Оздемир был арестован, когда он летел из Франции обратно в Турцию", - сообщает агентство. По его данным, редакция отрицает связь между изображенным на карикатуре человеком и пророком Мухаммедом. "Четыре сотрудника журнала были задержаны в начале июля из-за карикатуры, которую президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал "отвратительной провокацией" и "преступлением на почве ненависти", предупредив, что ее авторам придется ответить за "неуважение к пророку". Журнал и его сотрудники решительно отрицают какую-либо связь между опубликованной в журнале иллюстрацией, на которой изображен человек по имени Мухаммед, и пророком Мухаммедом", - пишет агентство.
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в мире, турция, франция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Франция, Реджеп Тайип Эрдоган
AFP: в Турции арестовали главреда журнала за карикатуру на пророков

AFP: в Турции арестован главред журнала Leman за карикатуру на пророка Мухаммеда

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре. Архивное фото
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АНКАРА, 12 июл - РИА Новости. Главный редактор турецкого сатирического журнала Leman, опубликовавшего ранее карикатуру на пророка Мухаммеда, арестован при возвращении из Франции в Турцию, передает агентство Франс Пресс.
В отношении редакции Leman в Турции в конце июня было начато расследование из-за публикации карикатуры на пророка Мухаммеда, четыре человека задержаны, у офиса издания была устроена акция протеста, возникли беспорядки, в соцсетях верующие возмущались публикацией журнала. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал случившееся "подлой провокацией".
«
"В субботу главный редактор журнала Аслан Оздемир был арестован, когда он летел из Франции обратно в Турцию", - сообщает агентство.
По его данным, редакция отрицает связь между изображенным на карикатуре человеком и пророком Мухаммедом.
"Четыре сотрудника журнала были задержаны в начале июля из-за карикатуры, которую президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал "отвратительной провокацией" и "преступлением на почве ненависти", предупредив, что ее авторам придется ответить за "неуважение к пророку". Журнал и его сотрудники решительно отрицают какую-либо связь между опубликованной в журнале иллюстрацией, на которой изображен человек по имени Мухаммед, и пророком Мухаммедом", - пишет агентство.
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