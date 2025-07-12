https://ria.ru/20250712/kallas-2028802139.html

На Западе жестко пристыдили Каллас из-за Украины

На Западе жестко пристыдили Каллас из-за Украины - РИА Новости, 12.07.2025

На Западе жестко пристыдили Каллас из-за Украины

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас использует украинский вопрос в своих личных целях, заявил экономист Филип Пилкингтон в соцсети X, комментируя статью в... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T19:47:00+03:00

2025-07-12T19:47:00+03:00

2025-07-12T19:48:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас использует украинский вопрос в своих личных целях, заявил экономист Филип Пилкингтон в соцсети X, комментируя статью в Unherd о вредоносном влиянии чиновницы на Европу."В Европе ни для кого не секрет, что Каллас — мошенница, использующая украинский вопрос, чтобы скрыть, что она — протеже своего папы-аппаратчика. Очень жаль, что мы, европейцы, вынуждены с этим мириться", — написал он.Кая Каллас — дочь Сийма Калласа, возглавлявшего отделение Сбербанка СССР в эстонской республике. После распада страны Каллас-старший создал либерально-националистическую Партию реформ, был председателем Банка Эстонии, главой МИД и министром финансов, в 2002-2003 годах занимал пост премьера, несмотря на выдвигавшиеся против него обвинения в мошенничестве на сумму 10 миллионов долларов и предоставлении ложной информации аудиторам. Он сыграл ключевую роль в процессе вступления страны в Европейский союз и НАТО.В июне 2022 года Кая Каллас призвала Запад не иметь никаких деловых связей с Россией из-за ситуации на Украине, в мае 2023 года обвинила балтийские компании в лицемерии из-за заключения сделок, которые дают доступ Россия к товарам, находящимся под санкциями.В 2023 году портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каи Каллас Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Позже эстонские журналисты доказали, что Stark Logistics с марта 2022-го получила за это около 1,5 миллиона евро. Каллас сразу заявила, что ничего не знала о деятельности мужа, и отказалась уходить в отставку.

https://ria.ru/20250711/rossiya-2028691765.html

https://ria.ru/20250703/knr-2027070841.html

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