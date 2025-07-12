Рейтинг@Mail.ru
На Западе жестко пристыдили Каллас из-за Украины - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:47 12.07.2025 (обновлено: 19:48 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/kallas-2028802139.html
На Западе жестко пристыдили Каллас из-за Украины
На Западе жестко пристыдили Каллас из-за Украины - РИА Новости, 12.07.2025
На Западе жестко пристыдили Каллас из-за Украины
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас использует украинский вопрос в своих личных целях, заявил экономист Филип Пилкингтон в соцсети X, комментируя статью в... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T19:47:00+03:00
2025-07-12T19:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
европа
кайя каллас
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018587829_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e0872466e7ba42e3b38a84b0218fff4f.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас использует украинский вопрос в своих личных целях, заявил экономист Филип Пилкингтон в соцсети X, комментируя статью в Unherd о вредоносном влиянии чиновницы на Европу."В Европе ни для кого не секрет, что Каллас — мошенница, использующая украинский вопрос, чтобы скрыть, что она — протеже своего папы-аппаратчика. Очень жаль, что мы, европейцы, вынуждены с этим мириться", — написал он.Кая Каллас — дочь Сийма Калласа, возглавлявшего отделение Сбербанка СССР в эстонской республике. После распада страны Каллас-старший создал либерально-националистическую Партию реформ, был председателем Банка Эстонии, главой МИД и министром финансов, в 2002-2003 годах занимал пост премьера, несмотря на выдвигавшиеся против него обвинения в мошенничестве на сумму 10 миллионов долларов и предоставлении ложной информации аудиторам. Он сыграл ключевую роль в процессе вступления страны в Европейский союз и НАТО.В июне 2022 года Кая Каллас призвала Запад не иметь никаких деловых связей с Россией из-за ситуации на Украине, в мае 2023 года обвинила балтийские компании в лицемерии из-за заключения сделок, которые дают доступ Россия к товарам, находящимся под санкциями.В 2023 году портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каи Каллас Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Позже эстонские журналисты доказали, что Stark Logistics с марта 2022-го получила за это около 1,5 миллиона евро. Каллас сразу заявила, что ничего не знала о деятельности мужа, и отказалась уходить в отставку.
https://ria.ru/20250711/rossiya-2028691765.html
https://ria.ru/20250703/knr-2027070841.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018587829_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_84b8bcc4c44cd45db7dfc06288f8eb00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, европа, кайя каллас, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европа, Кайя Каллас, НАТО, Евросоюз
На Западе жестко пристыдили Каллас из-за Украины

Пилкингтон обвинил Каллас в эксплуатации Украины из-за своего положения

© AP Photo / Darko VojinovicКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас использует украинский вопрос в своих личных целях, заявил экономист Филип Пилкингтон в соцсети X, комментируя статью в Unherd о вредоносном влиянии чиновницы на Европу.
Европе ни для кого не секрет, что Каллас — мошенница, использующая украинский вопрос, чтобы скрыть, что она — протеже своего папы-аппаратчика. Очень жаль, что мы, европейцы, вынуждены с этим мириться", — написал он.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
В Европе назвали главного ненавистника России
11 июля, 22:08
Кая Каллас — дочь Сийма Калласа, возглавлявшего отделение Сбербанка СССР в эстонской республике. После распада страны Каллас-старший создал либерально-националистическую Партию реформ, был председателем Банка Эстонии, главой МИД и министром финансов, в 2002-2003 годах занимал пост премьера, несмотря на выдвигавшиеся против него обвинения в мошенничестве на сумму 10 миллионов долларов и предоставлении ложной информации аудиторам. Он сыграл ключевую роль в процессе вступления страны в Европейский союз и НАТО.
В июне 2022 года Кая Каллас призвала Запад не иметь никаких деловых связей с Россией из-за ситуации на Украине, в мае 2023 года обвинила балтийские компании в лицемерии из-за заключения сделок, которые дают доступ Россия к товарам, находящимся под санкциями.
В 2023 году портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каи Каллас Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Позже эстонские журналисты доказали, что Stark Logistics с марта 2022-го получила за это около 1,5 миллиона евро. Каллас сразу заявила, что ничего не знала о деятельности мужа, и отказалась уходить в отставку.
Министр иностранных дел Китая Ван И и глава дипломатии Евросоюза Кайя Каллас во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
СМИ: Ван И объяснил Каллас, почему Китаю невыгодно поражение России
3 июля, 23:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвропаКайя КалласНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала