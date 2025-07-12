Иран заявил, что не прекратит сотрудничество с МАГАТЭ
МИД Ирана: сотрудничество с МАГАТЭ не прекратится, но форма его изменится
© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 июл – РИА Новости. Тегеран не прекратил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), однако форма этого сотрудничества изменится в связи с произошедшими событиями, заявил на фоне недавно завершившейся открытой фазы ирано-израильского конфликта министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
В конце июня спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф заявил, что власти Ирана обнародовали закон о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Он назвал агентство "защитником и слугой" Израиля и заявил, что продолжать сотрудничество с МАГАТЭ невозможно, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов.
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"Наше сотрудничество с МАГАТЭ не прекратилось, однако (оно - ред.) примет новую форму, что абсолютно естественно, учитывая существующую "на земле" реальность и произошедшие события", - заявил министр в ходе своей речи на встрече с диппредставителями различных стран в иранском МИД.
Аракчи подчеркнул, что, согласно законопроекту меджлиса, все последующее сотрудничество Ирана с МАГАТЭ будет регулироваться Высшим советом по нацбезопасности исламской республики.
Ранее вице-спикер меджлиса Ирана Хамид-Реза Хаджи-Бабаи заявил, что иранские власти больше не разрешат генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси присутствовать на ядерных объектах исламской республики и устанавливать там камеры, поскольку Тегеран увидел информацию об этих объектах в полученных от Израиля документах.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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