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Иран заявил, что не прекратит сотрудничество с МАГАТЭ - РИА Новости, 12.07.2025
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15:22 12.07.2025 (обновлено: 15:46 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/iran-2028761023.html
Иран заявил, что не прекратит сотрудничество с МАГАТЭ
Иран заявил, что не прекратит сотрудничество с МАГАТЭ - РИА Новости, 12.07.2025
Иран заявил, что не прекратит сотрудничество с МАГАТЭ
Тегеран не прекратил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), однако форма этого сотрудничества изменится в связи с произошедшими... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T15:22:00+03:00
2025-07-12T15:46:00+03:00
магатэ
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
иран
в мире
израиль
аббас аракчи
рафаэль гросси
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 12 июл – РИА Новости. Тегеран не прекратил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), однако форма этого сотрудничества изменится в связи с произошедшими событиями, заявил на фоне недавно завершившейся открытой фазы ирано-израильского конфликта министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.В конце июня спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф заявил, что власти Ирана обнародовали закон о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Он назвал агентство "защитником и слугой" Израиля и заявил, что продолжать сотрудничество с МАГАТЭ невозможно, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов."Наше сотрудничество с МАГАТЭ не прекратилось, однако (оно - ред.) примет новую форму, что абсолютно естественно, учитывая существующую "на земле" реальность и произошедшие события", - заявил министр в ходе своей речи на встрече с диппредставителями различных стран в иранском МИД.Аракчи подчеркнул, что, согласно законопроекту меджлиса, все последующее сотрудничество Ирана с МАГАТЭ будет регулироваться Высшим советом по нацбезопасности исламской республики.Ранее вице-спикер меджлиса Ирана Хамид-Реза Хаджи-Бабаи заявил, что иранские власти больше не разрешат генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси присутствовать на ядерных объектах исламской республики и устанавливать там камеры, поскольку Тегеран увидел информацию об этих объектах в полученных от Израиля документах.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250710/zaes-2028462199.html
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магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, в мире, израиль, аббас аракчи, рафаэль гросси, тегеран (город), дональд трамп
МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, В мире, Израиль, Аббас Аракчи, Рафаэль Гросси, Тегеран (город), Дональд Трамп
Иран заявил, что не прекратит сотрудничество с МАГАТЭ

МИД Ирана: сотрудничество с МАГАТЭ не прекратится, но форма его изменится

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 июл – РИА Новости. Тегеран не прекратил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), однако форма этого сотрудничества изменится в связи с произошедшими событиями, заявил на фоне недавно завершившейся открытой фазы ирано-израильского конфликта министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
В конце июня спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф заявил, что власти Ирана обнародовали закон о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Он назвал агентство "защитником и слугой" Израиля и заявил, что продолжать сотрудничество с МАГАТЭ невозможно, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
МАГАТЭ предупредило о повышенных рисках отключения ЗАЭС
10 июля, 23:41
"Наше сотрудничество с МАГАТЭ не прекратилось, однако (оно - ред.) примет новую форму, что абсолютно естественно, учитывая существующую "на земле" реальность и произошедшие события", - заявил министр в ходе своей речи на встрече с диппредставителями различных стран в иранском МИД.
Аракчи подчеркнул, что, согласно законопроекту меджлиса, все последующее сотрудничество Ирана с МАГАТЭ будет регулироваться Высшим советом по нацбезопасности исламской республики.
Ранее вице-спикер меджлиса Ирана Хамид-Реза Хаджи-Бабаи заявил, что иранские власти больше не разрешат генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси присутствовать на ядерных объектах исламской республики и устанавливать там камеры, поскольку Тегеран увидел информацию об этих объектах в полученных от Израиля документах.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Тегеран столица Ирана - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Израиль оценил запасы обогащенного урана в Иране
10 июля, 23:48
 
МАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИранВ миреИзраильАббас АракчиРафаэль ГроссиТегеран (город)Дональд Трамп
 
 
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