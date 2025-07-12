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В Германии призвали ЕС и США найти прагматичное решение торгового конфликта
В Германии призвали ЕС и США найти прагматичное решение торгового конфликта - РИА Новости, 12.07.2025
В Германии призвали ЕС и США найти прагматичное решение торгового конфликта
Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что пошлины США сильно ударят по европейским компаниям-экспортерам, и призвала ЕС и США как можно скорее... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T20:01:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что пошлины США сильно ударят по европейским компаниям-экспортерам, и призвала ЕС и США как можно скорее найти "прагматичное" решение торгового конфликта. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отмечается, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары из стран Евросоюза. "В оставшееся время ЕС должен прагматично договориться с США о решении, сконцентрированном на основных конфликтных пунктах. Мы поддерживаем комиссию в этом направлении", - приводит слова Райхе таблоид Bild. По её словам, пошлины сильно ударят по европейским компаниям-экспортерам, но в то же время они окажут сильное влияние на экономику и потребителей по ту сторону Атлантики. "Прагматичный результат переговоров должен быть достигнут быстро", - добавила она. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне введения США пошлин в 30% на товары из ЕС заявила о сохраняющемся намерении заключить торговую сделку до 1 августа.
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цены на нефть, сша, германия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, bild, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Цены на нефть, США, Германия, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Bild, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В Германии призвали ЕС и США найти прагматичное решение торгового конфликта
Глава Минэкономики ФРГ Райхе: пошлины США сильно ударят по европейским компаниям