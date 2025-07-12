https://ria.ru/20250712/festival-2028801588.html

В Пермском крае прошел фестиваль "Веселый коровяк"

В Пермском крае прошел фестиваль "Веселый коровяк" - РИА Новости, 12.07.2025

В Пермском крае прошел фестиваль "Веселый коровяк"

Фестиваль по метанию сухих коровьих лепёшек "Веселый коровяк" в Пермском крае в 2025 году собрал рекордное число участников - несколько сотен человек, в том... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T19:42:00+03:00

2025-07-12T19:42:00+03:00

2025-07-12T19:42:00+03:00

италия

пермский край

санкт-петербург

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ПЕРМЬ, 12 июл - РИА Новости. Фестиваль по метанию сухих коровьих лепёшек "Веселый коровяк" в Пермском крае в 2025 году собрал рекордное число участников - несколько сотен человек, в том числе из Италии, сообщила РИА Новости организатор мероприятия Ирина Чугаева. В День села в пермском Крылово в субботу в 15-й раз состоялся фестиваль по метанию сухих коровьих лепёшек "Веселый коровяк". Заявки на участие в мероприятии поступили от нескольких сотен человек. Из-за большого числа желающих бросить необычный снаряд состязания длились три часа. "В этом году было рекордное количество посетителей, порядка 2000 тысяч, и участников: более 120 женщин и примерно столько же или больше - мужчин. Еще подсчитываем… Поэтому конкурс длился три часа. Среди мужчин победитель - Алексеев Евгений, 45 метров дальность. Среди женщин - Белова Оксана, расстояние 29 метров. Все приезжие. У нас много гостей из Санкт-Петербурга, Москвы, Сочи, из самых разных регионов России, в том числе из южных. Со всего Пермского края. И даже из Италии были участники", — рассказала организатор фестиваля Ирина Чугаева. Однако победить в состязаниях гостям из Италии не удалось. В этом году участники "Веселого коровяка" не смогли побить рекордный результат прошлых лет, который составляет 64 метра. "Занявшие первые места получили: садовую качель (женщины), узбекский многолитровый казан (мужчины), второе и третье места - шампуры, туристические наборы, постельные принадлежности… Все очень довольны. Очень весело, массово прошел фестиваль. Все фотографируются с сухими лепёшками, нисколько не брезгуют, знают, что ничего в них страшного нет. Даже пытаются их утащить", - добавила собеседница агентства. На Дне села Крылово проводятся и другие конкурсы: бег с тачками, с коромыслами и на лыжах. Фестиваль по метанию сухих коровьих лепёшек "Весёлый коровяк" проводится в Осинском округе с 2009 года. Победителями соревнований объявляется тот, чья брошенная лепёшка улетит дальше.

https://ria.ru/20250710/den-ogurca-2028398096.html

https://ria.ru/20250329/somele-2008178157.html

италия

пермский край

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

италия, пермский край, санкт-петербург