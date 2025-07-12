https://ria.ru/20250712/evrosoyuz-2028812891.html

Глава РФПИ прокомментировал введение пошлин США на товары из Евросоюза

Глава РФПИ прокомментировал введение пошлин США на товары из Евросоюза - РИА Новости, 12.07.2025

Глава РФПИ прокомментировал введение пошлин США на товары из Евросоюза

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T21:25:00+03:00

2025-07-12T21:25:00+03:00

2025-07-12T21:25:00+03:00

экономика

сша

россия

венгрия

кирилл дмитриев

урсула фон дер ляйен

петер сийярто

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147592/14/1475921445_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_66b327faeb464f0e25adfe8abaa84892.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне введения США пошлин в 30% на товары из ЕС заявил, что бюрократия Евросоюза уничтожает его конкурентоспособность. Глава РФПИ ответил на публикацию министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, в которой он назвал введение США 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза доказательством некомпетентности Еврокомиссии и ее главы Урсулы фон дер Ляйен, которым "не удалось заключить выгодную сделку с США по пошлинам". "Бюрократия ЕС прекрасно справляется с уничтожением глобальной конкурентоспособности ЕС", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.Ранее фон дер Ляйен на фоне введения США пошлин в 30% на товары из ЕС заявила о сохраняющемся намерении заключить торговую сделку до 1 августа. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отмечается, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары из стран Евросоюза.

https://ria.ru/20250525/ek-2019022691.html

сша

россия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, россия, венгрия, кирилл дмитриев, урсула фон дер ляйен, петер сийярто, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия