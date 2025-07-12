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Глава РФПИ прокомментировал введение пошлин США на товары из Евросоюза - РИА Новости, 12.07.2025
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21:25 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/evrosoyuz-2028812891.html
Глава РФПИ прокомментировал введение пошлин США на товары из Евросоюза
Глава РФПИ прокомментировал введение пошлин США на товары из Евросоюза - РИА Новости, 12.07.2025
Глава РФПИ прокомментировал введение пошлин США на товары из Евросоюза
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T21:25:00+03:00
2025-07-12T21:25:00+03:00
экономика
сша
россия
венгрия
кирилл дмитриев
урсула фон дер ляйен
петер сийярто
евросоюз
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне введения США пошлин в 30% на товары из ЕС заявил, что бюрократия Евросоюза уничтожает его конкурентоспособность. Глава РФПИ ответил на публикацию министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, в которой он назвал введение США 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза доказательством некомпетентности Еврокомиссии и ее главы Урсулы фон дер Ляйен, которым "не удалось заключить выгодную сделку с США по пошлинам". &quot;Бюрократия ЕС прекрасно справляется с уничтожением глобальной конкурентоспособности ЕС&quot;, - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.Ранее фон дер Ляйен на фоне введения США пошлин в 30% на товары из ЕС заявила о сохраняющемся намерении заключить торговую сделку до 1 августа. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отмечается, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары из стран Евросоюза.
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экономика, сша, россия, венгрия, кирилл дмитриев, урсула фон дер ляйен, петер сийярто, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия
Экономика, США, Россия, Венгрия, Кирилл Дмитриев, Урсула фон дер Ляйен, Петер Сийярто, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, Еврокомиссия
Глава РФПИ прокомментировал введение пошлин США на товары из Евросоюза

Глава РФПИ Дмитриев: бюрократия Евросоюза уничтожает его конкурентоспособность

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне введения США пошлин в 30% на товары из ЕС заявил, что бюрократия Евросоюза уничтожает его конкурентоспособность.
Глава РФПИ ответил на публикацию министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, в которой он назвал введение США 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза доказательством некомпетентности Еврокомиссии и ее главы Урсулы фон дер Ляйен, которым "не удалось заключить выгодную сделку с США по пошлинам".
«

"Бюрократия ЕС прекрасно справляется с уничтожением глобальной конкурентоспособности ЕС", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Ранее фон дер Ляйен на фоне введения США пошлин в 30% на товары из ЕС заявила о сохраняющемся намерении заключить торговую сделку до 1 августа.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отмечается, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары из стран Евросоюза.
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ЭкономикаСШАРоссияВенгрияКирилл ДмитриевУрсула фон дер ЛяйенПетер СийяртоЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийЕврокомиссия
 
 
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